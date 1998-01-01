Источник в авиаотрасли: В сентябре могут начаться полеты в ОАЭ, на Кубу и в три страны СНГ

ОАЭ ведет переговоры с Россией о возобновлении авиасообщения в сентябре, также готовность запустить перелеты в начале осени выразили Киргизия, Казахстан и Армения, сообщил вчера «Интерфакс» со ссылкой на «информированный источник, близкий к авиационным кругам».

«Ведутся переговоры с авиационными властями ОАЭ. Они готовы восстановить авиасообщение с Россией на условиях взаимности. Также есть информация о планах возобновить рейсы в Киргизию, Казахстан и Армению. Все надеются на расширение списка от Оперштаба», — рассказал он.

По словам источника, по неподтвержденной информации из дальнемагистральных направлений рассматривается и Куба, но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Что касается ОАЭ, то авиационные власти эмиратов намерены до середины сентября полностью возобновить авиасообщение с Россией и принимать не только некоторые категории граждан, но и туристов.

«Две авиакомпании ОАЭ ведут переговоры с российскими авиационными властями, не исключено, что до середины сентября будет возобновлено полноценное авиасообщение. Для туристов это хорошая новость, потому что зимой они смогут отправиться на море, когда пляжный сезон в Турции подойдет к концу», — пояснил источник.

Между тем, источник отметил, что возобновление в сентябре полётов во Францию и несколько других стран, о котором сообщили на этой неделе СМИ, маловероятно. «20 августа объявили о возобновлении международных рейсов из аэропортов Новосибирска и Казани.

На следующий день должны были объявить новые страны, но этого не произошло. Сейчас от Франции закрывается весь мир, поэтому список не совпадает совсем», — подчеркнул источник.

Эксперт добавил, что пока по остальным направлениям авиасообщение будет возобновляться по швейцарскому принципу – для ряда категорий граждан (люди с видом на жительство, с гражданством, с целью лечения), возможно и с некоторыми ограничениями.

Напомним, что в этот понедельник газета «Известия» сообщила, что неделю назад на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было поручено проработать открытие воздушного авиасообщения с Францией, Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом (только с Каиром) и Китаем (только с Шанхаем).

При этом в Росавиации сообщили, что не комментируют вопрос возобновления международного сообщения, обсуждение которого идет в рамках оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

В Роспотребнадзоре переадресовали вопросы «Известий» в Оперштаб. Представитель вице-премьера Татьяны Голиковой — председателя Оперштаба — сказал, что новых решений по возобновлению международного авиасообщения на данный момент нет.

/TOURBUS.RU