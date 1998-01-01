Израиль откладывает открытие границы до начала октября

Министерство туризма Израиля прокомментировало информацию ряда СМИ о том, что туристам из 20 стран разрешено сейчас приезжать в страну

Власти Израиля продлили до 1 октября запрет на въезд в страну иностранцам из-за пандемии коронавируса, - сообщили израильские СМИ. Израиль закрыл границы для иностранцев в марте, когда правительство приняло строгие меры в рамках борьбы с распространением COVID-19.

По данным министерства здравоохранения Израиля, в стране после спада вновь наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Более 22 тыс. израильтян заразились COVID-19, около 400 из них находятся в тяжелом состоянии

При этом, как сообщили нам вчера в пресс-службе Министерства туризма страны, «В последние дни в ряде российских СМИ появилась ошибочная информация о разрешении на въезд туристов в Израиль из так называемых «зеленых» стран, а именно из Австрии, Италии, Эстонии, Болгарии, Великобритании, Грузии, Германии, Дании, Венгрии, Греции, Латвии, Литвы, Словении, Финляндии, Кипра, Хорватии, Канады, Руанды, Иордании, Гонконга и Новой Зеландии».

«Действительно, Управление народонаселения и миграции Израиля опубликовало обновленный список стран, после пребывания в которых не менее 14 дней, не будет действовать требование об обязательном карантине по прилете в Израиль, но речь идет не о туристах, а о гражданах Израиля, возвращающихся на родину, а также о некоторых категориях иностранцев, попадающих под определенные критерии», - прокомментировал эти сообщения Владимир Шкляр, директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник посольства Государства Израиль в РФ.

Въезд в страну для иностранных граждан возможен исключительно после заблаговременного получения разрешения от Управления народонаселения и миграции Израиля и от других ведомств.

В отдельных случаях въезд разрешен близким родственникам израильтян, людям, приезжающим на лечение, студентам, специалистам, в которых заинтересована страна, и ряду других иностранных граждан.

Важно подчеркнуть, что просьбы на прилет в Израиль могут подавать граждане из всех стран, но по прибытии из «красных» стран с высоким уровнем заболеваемости Covid-19, необходимо прохождение двухнедельного карантина, - отметили в пресс-службе.

Напомним, что в середине августа было объявлено, что Израиль открывает воздушные границы с Грецией, Болгарией и Хорватией.

Как сообщал департамент министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, «13 августа на заседании комиссии по борьбе с коронавирусом было принято ключевое решение по открытию воздушных границ между Израилем и Грецией, Болгарией и Хорватией. Израильтяне по возвращении из этих стран не будут обязаны проходить 14-дневный карантин.

В настоящее время обсуждается возобновление регулярного авиасообщения с Кипром и Венгрией».

/TOURBUS.RU