Организаторы выставок и конгрессов намерены лоббировать свои интересы

Участники вчерашней онлайн-встречи проекта «EVENT-Терапия», посвященной перспективам возрождения отрасли, уверены: если ситуация не изменится, а конгрессы и выставки по-прежнему будут находиться под запретом, многие организаторы, и без того находящиеся в крайне трудном положении, окажутся в критическом состоянии, - сообщает наш петербургский корреспондент.

«Мы хотим, чтобы выставки и конгрессы воспринимались не как массовые мероприятия, а были выделены в отдельную категорию», - резюмировал Сергей Селиванов, директор департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ.

Начиная обсуждение темы, Нона Фомкина, главный специалист-эксперт Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора, сразу же заявила о том, что «решение о возможности организации мероприятий принимается на уровне местной власти». «Руководители регионов самостоятельно, руководствуясь текущими показателями заболеваемости, должны принимать соответствующие решения», - констатировала она.

При этом Альбина Кильдигулова, глава «Башкирской выставочной компании», отметила, что участники мероприятий до сих пор боятся очно присутствовать на них. «Чаще всего приезжают те, кто может доехать до места проведения мероприятия на автомашине, – говорит она.

- Соблюдение всех необходимых мер безопасности, конечно, его организацию усложняет, однако мы и сами понимаем, что люди к нам приедут только в том случае, если убедятся в том, что участие в выставках абсолютно безопасно».

В свою очередь, Александр Островский, руководитель конгрессного центра «ПетроКонгресс», констатировал, что «у нас в Петербурге, чтобы начать работу, нужно получить QR-код и знак Safe Travelers».

«К сожалению, с получением кода существуют технические проблемы: с первого раза получить его крайне сложно и сделать это удается только после длительной работы с техническими специалистами, – замечает он. - Кроме того, нет разделения площадок по специализациям, а документы надо предоставлять в формате jpeg: если необходимо представить текстовый договор, его приходится переформатировать».

По его оценке, такой инструмент, как QR-код, необходим и полезен, однако «надо систематизировать работу в этом направлении и сделать его по-настоящему рабочим».

Говоря о возрождении отрасли, Елена Ублиева, исполнительный директор РСВЯ, подтвердила: выполнение мер, которые определены в Петербурге, действительно несколько сложнее, чем в других регионах. По ее словам, в Петербурге каждая компания, которая хочет возобновить деятельность в конгрессно-выставочной сфере, должна получить соответствующее разрешение, ответив примерно на 60 вопросов. И получить код. «Сделать это вполне возможно, хотя и связано с определенными сложностями, - констатирует она. - Наш опыт в этом отношении положителен».

Как считает эксперт, пока выставочно-ярмарочная деятельность в большинстве регионов РФ остановлена вообще и надо предпринимать максимум усилий для того, чтобы ситуацию изменить. «Конгрессно-выставочные мероприятия должны проводиться, поскольку речь идет о выживании целой отрасли, - считает она. - Надеемся, что положительное решение по этому поводу в скором времени будет принято: давайте лоббировать наши интересы».

/TOURBUS.RU