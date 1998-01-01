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В окрестностях Анапы эвакуируют туристов

В районе Туапсе, Анапы, Геленджика и Новороссийска начались крупные лесные пожары

Крупные лесные пожары с понедельника действуют в Туапсинском районе, Анапе, Геленджике и Новороссийске. Два очага возгорания в Туапсе и Геленджике локализованы, - сообщают СМИ.

Массовая эвакуация отдыхающих проводилась сегодня из кемпингов в окрестностях заповедника "Утриш" под Анапой из-за угрозы распространения возникшего вчера лесного пожара, сообщила пресс-служба муниципального образования.

"Эвакуировано около тысячи туристов. Все желающие обеспечены водой, чаем и сухпайком, организованы автобусы для транспортировки в близлежащие населенные пункты", — говорится в сообщении.

По информации ГУ МЧС России по краю, на 14:00 мск сегодня между населенными пунктами Большой Утриш и Малый Утриш в Анапе площадь активного горения составляет 3 га.

Для ликвидации пожара под Анапой привлечено два вертолета Ми-8, вертолет Ка-32 и прибывший из Подмосковья самолет Ил-76. Авиация произвела на очаги огня 84 сброса 484 тонн воды. В том числе, Ил-76 осуществил два сброса 84 тонн воды.

Для обеспечения безопасности забора воды в акватории Черного моря привлечено три катера МЧС России. Еще девять судов используются для оказания помощи по ликвидации пожара.

Всего в ликвидации природных пожаров на Кубани привлечены 748 человек и 152 единицы техники.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассчитывает, что пожары в лесах на черноморском побережье удастся ликвидировать до вечера вторника.

"Провели внеплановое заседание комиссии по делам ГО и ЧС. В целом ситуация немного улучшилась: в Туапсинском районе пожар потушен. В Новороссийске и Геленджике — возгорания локализованы. Наиболее сложная ситуация по-прежнему в Анапе. Ожидается, что до конца суток все пожары будут потушены", — написал глава региона на своей странице в Телеграм-канале.

Между тем, пресс-служба ОМВД по Анапе сегодня сообщила, что "по факту возгорания лесных насаждений на обширной территории в поселке Большой Утриш отделом дознания ОМВД России по городу Анапе возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений)". Отмечается, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к возгоранию.

Ранее в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что причиной лесных пожаров на курортных территориях Краснодарского края является человеческий фактор. "В настоящее время на территории Краснодарского края действуют четыре пожара — в районе Анапы, Туапсе, в Геленджике и Новороссийске — места любителей отдыха на дикой природе. Мое личное мнение, что причиной пожаров стали эти самые туристы, их небрежное обращение с огнем", — заявил глава региона. /TOURBUS.RU