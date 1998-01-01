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Турииндустрия Китая готовится первой выйти из кризиса

ITB China Travel подготовила исследование восстановления выездного рынка Китая на фоне пандемии

Китайские туристические агентства ожидают постепенного восстановления выездного туризма в Китае через шесть-двенадцать месяцев, рассказали нашему порталу в управляющей компании международной туристической выставки ITB China.

Вспышка COVID-19, несомненно, оказала огромное влияние на мировую туристическую индустрию. В последнем отчете ITB China Travel, подготовленном крупнейшей туристической выставкой КНP, исследуется туристическое поведение китайских граждан в начинающейся фазе восстановления туротрасли.

Специальное исследование China Market Recovery Special Edition 2020 основано на опросе двух сотен китайских выездных туристических компаний и ведущих экспертов туррынка.

Отвечая на вопрос о восстановлении китайского выездного рынка, 43% опрошенных заявили, что ожидают восстановление этого сегмента путешествий в течение следующих девяти-двенадцати месяцев. 33% считают, что это может занять от шести до девяти месяцев, тогда как 20% полагают, что это займет от трех до шести месяцев, и только четыре процента ожидают восстановления в течение следующих трех месяцев.

«Китай пострадал первым от пандемии, и поэтому он должен стать одной из первых стран, которые покажут восстановление туррырынка. Это окажет положительное влияние на европейско-китайское сотрудничество в сфере туризма. К тому времени, когда Европа вернется к нормальной жизни, Китай, возможно, снова будет готов к дальним путешествиям», - считает Эдуардо Сантандер, исполнительный директор Европейской комиссии по туризму.

«Мы ожидаем восстановления европейской туристической индустрии в 2021 году», - добавляет эксперт.

В отчете также отмечается, что на фоне кризиса китайские туроператоры приложили огоромные усилия для подготовки к восстановлению отрасли, реструктурируя свою деятельность, участвуя в программах обучения сотрудников, а также поддерживая тесную внешнюю связь с партнерами и клиентами.

Опрос показал, что даже после приостановки деятельности во время вспышки болезни турагентства и связанные с путешествиями компании активно общались со своими клиентами.

Так, 66,5% респондентов сейчас общаются с заинтересованными сторонами еженедельно, 16,5% делятся обновлениями каждые две недели, а 17% общаются ежемесячно.

Джеймс Лян, председатель группы Trip.com, отмечает: «Различные меры изоляции, принимаемые странами мира, будут и далее препятствовать международным поездкам, что окажет определенное давление на краткосрочную тенденцию к росту турбизнеса. Однако в долгосрочной перспективе отрасль окажется чрезвычайно устойчива и любые необратимые изменения в этой сфере крайне маловероятны».

/TOURBUS.RU