Анталья вошла в ТОП-10 полетов из Пулково

За две недели на турецкие курорты отправились около 30 тысяч петербуржцев

В течение двух недель после старта полетных программ в Анталью в аэропорту Пулково авиакомпаниями на этом направлении обслужены более 28 тыс. человек: оно уже вошло в десятку наиболее востребованных, - сообщает

Как сообщает управляющая петербургским аэропортом компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), после старта 10 августа Анталья быстро завоевала популярность и в настоящее время занимает девятую строчку рейтинга самых востребованных пассажирами направлений.

При этом, за неимением прежней линейки маршуртов за рубеж, все остальные места в топ-10 принадлежат российским городам. Так, по данным ВВСС, первое место в «горячей десятке» популярности среди пассажиров в августе в Пулково занимает Москва. А далее расположились Симферополь, Сочи, Калининград, Анапа, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар и Архангельск.

Что касается турецкой Анталии, из Петербурга на этом направлении регулярные и чартерные рейсы выполняют авиакомпании «Россия», Turkish Airlines, , «Икар», Nord Wind, «Уральские авиалинии», Azur air и iFly. Ежедневно на этот курорт вылетает около десятка рейсов, которые пользуются неизменной популярностью.

«За неимением других вариантов те клиенты, которые все же склонны отдохнуть за границей, летят в Турцию, - говорит по этому поводу менеджер компании «Путешествуем вместе» Марина Делицой. – Увы, но разрешенные до настоящего времени Танзания и Великобритания для массового туриста не годятся, а вот Турция – надежный и проверенный годами вариант отдыха. Поэтому туры продаются на «ура», причем не только «на сейчас», но и вплоть до ноября».

Стоит отметить, что в этом году хорошо известный в Европе курорт явно недобирает гостей: по официальным данным турецкой стороны, в период с 1 января по 19 августа он принял только 1,08 млн гостей из 31 страны мира. Причем неожиданно лидерство среди них захватили украинцы, которых в Анталье насчитали почти 300 тыс. человек. Несмотря на длительный период ограничений, следом за ними идут россияне (281 тыс.), немцы (221 тыс.) и британцы (85 тыс.).

И хотя эти цифры не блестящи (к пример, в 2019-м с 1 января по 22 августа в Анталье побывало более 10 млн иностранных туристов, что на 17,6% превышает показатели аналогичного периода 2018 года), председатель рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз заявил о том, что «Турция успешно внедряет и продвигает программу сертификации безопасного туризма».

В связи с чем до конца этого года у турбизнеса страны есть надежда несколько отыграть потери из-за коронавируса.

/TOURBUS.RU