Новости Кипр открывает границу для россиян. Но пока что не для всех Ранее появилась информация, что уже на этой неделе российские власти могут принять решение о возобновлении авиасообщения со средиземноморским островом

Остров Кипр объявил об открытии своих границ для россиян с 28 августа, однако въезд разрешен только некоторым категориям граждан РФ, следует из документа, опубликованного на сайте Минздрава республики, - сообщает «Интерфакс». Согласно тексту документа, министерство делит страны на три категории – А, В и С в зависимости от эпидемиологической ситуации. Для каждой из них существуют свои правила въезда на Кипр. Россия была включена в список стран группы С (с повышенным риском). «Въезд разрешен тем, кто постоянно проживает в стране, а также членам их семей, обладателям вида на жительство и дипломатам», — отмечается в тексте. По прилету граждане РФ должны предъявить отрицательный результат теста на ковид или сдать его на месте за свой счет. Также они должны соблюдать двухнедельный карантин, за 48 часов до его окончания необходимо пройти тестирование повторно. «Все пассажиры, независимо от категории, к которой относится их страна, обязаны подать заявку на CyprusFlightPass за 24 часа до вылета в республику. В целях безопасности общественного здравоохранения и контроля эпидемиологической картины в аэропортах будут выборочно проверять наличие результатов тестирования на ковид», — подчеркивает Минздрав. Впрочем, у посольства России в Никосии пока нет подтверждения данной информации. В ведомстве рекомендовали дождаться комментария правительства Кипра по этому поводу. «У нас официальных данных о том, что кипрские власти разрешили некоторым категориям граждан РФ въезд, нет», – сказали в дипредставительстве. Отметим, что Кипр с 23 июля открыл границы для граждан 50 стран. Пассажирское авиасообщение на Кипре было приостановлено 21 марта в рамках мер по борьбе против распространения коронавируса. Напомним, что вчера появились сообщения, что российские власти готовят новый список из семи стран, включая Кипр, об открытии которых могут объявить на этой неделе. При этом пока что поездки в страны Евросоюза, в том числе и на Кипр, будут носить единичный характер, и скорее всего, их откроют по "швейцарскому" принципу, то есть для ограниченного круга пассажиров, - отмечают эксперты. Между тем, в Росавиации сообщили, что не комментируют вопрос возобновления международного сообщения. А представитель председателя оперштаба вице-премьера Татьяны Голиковой сказал, что новых решений по возобновлению международного авиасообщения на данный момент нет. В то же время советник главы Ростуризма Дмитрий Горин в интервью радио «Спутник» вчера заявил, что «вопрос открытия международного авиасообщения – это компетенция оперативного штаба, оценка происходит на основании эпидемиологической ситуации и принципов взаимности. Пока открыты только две страны для прямых перелетов на регулярной основе – это Турция и Великобритания. Также выполняются рейсы в Швейцарию, но это рейсы для учебных, рабочих или медицинских категорией виз. Новая информация должна приниматься после диалогов с зарубежными авиационными властями. Мы знаем, что министерство транспорта проводит консультации как минимум с 30 странами, но когда и в какие сроки будут открыты страны, говорить преждевременно». /TOURBUS.RU

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