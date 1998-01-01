Российские туристы начали покупать «липовые» медсправки для поездок в Европу

Ассоциация туроператоров предупреждает, что у туристов, которые используют подобные справки, могут возникнуть проблемы с законом

Самостоятельные российские туристы приобретают "липовые" справки для путешествий в Европу стоимостью до 60 тыс. рублей, при этом в качестве цели поездки в них указывается лечение, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

"Чтобы легально попасть сейчас в Европу нужно иметь уважительную причину: вид на жительство, гражданство, право на учебу, лечение, работу или уход за близкими родственниками в той или иной стране. Некоторые сервисы предлагают россиянам помощь в организации выезда в страны Европы, для этого они оформляют медицинские справки для выезда в страны ЕС с целью лечения", — рассказала она.

Как отметила г-жа Ломидзе, для оформления справки сервисам нужно знать даты поездки, а также необходимо приобрести авиабилеты и забронировать отель. Готовый документ можно получить по почте через несколько дней. Стоимость в разных фирмах варьируется от 2 до 60 тыс. рублей. "Компании заверяют, что никаких проблем на границах не возникнет, многие туристы обращаются за этой услугой, а на российской границе даже не спрашивают эти справки", — пояснила Ломидзе.

"Как правило, самостоятельные российские туристы используют эту лазейку, отправляясь в ЕС на вывозных рейсах "Аэрофлота", а также со стыковкой в Стамбуле или Великобритании. Также все еще востребованы путешествия в страны Европы через Белоруссию. Сейчас трансфер "под ключ" из Москвы в Минск стоит порядка 40 тыс. руб.", — сообщила эксперт.

Нередко, по ее словам, сервисы предлагают бонусом приобрести отрицательный тест на COVID-19 со скидкой по возвращении в Россию.

Между тем, в АТОР отметили, что вариант с купленными справками не заинтересует массовых туристов, потому что сопряжен с дополнительными тратами и неудобствами, и он, по сути, является нелегальным. Кроме того, это нарушение закона, за которое как туриста, так и "организатора" его выезда, можно привлечь к ответственности.

«Число запросов на Европу сейчас нулевое. Вариант с купленными «справками» не будет устраивать массовых туристов, потому что сопряжен с дополнительными тратами и неудобствами, и он, по сути, является нелегальным. Много запросов поступает о том, как добраться через Турцию в другие страны, но мы призываем туристов запастись терпением и дождаться официального открытия границ», – отмечает Георгий Погосов, управляющий директор сети турагентств « Марселина Трэвел».

Надежда Ефремова, глава Правовой службы АТОР, обращает внимание на вполне реальные проблемы с законом, которые могут возникнуть у туристов, пользующихся услугами компаний, предлагающих «справки» и «результаты тестов».

«Конечно, мы резко отрицательно относимся к любым незаконным практикам организации отдыха. Не надо забывать, что приобретение медицинских справок и, тем более, результатов анализа на COVID-19 – это нарушение закона, за которое как туриста, так и «организатора» его выезда, можно привлечь к ответственности», – подчеркивает г-жа Ефремова.

«Мы настоятельно советуем туристам дождаться возобновления авиасообщения и спланировать свой отдых с привлечением профессиональных компаний – туроператоров, которые организуют тур в соответствии с законодательством и на условиях безопасности», – подчеркивает глава Правовой службы АТОР.

Напомним, что вчера газета "Известия" сообщила, что Россия готовится открыть авиасообщение с еще несколькими странами. По информации издания, в этот перечень могут войти Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет и Китай, а решение может быть обнародовано уже сегодня.

/TOURBUS.RU