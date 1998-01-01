«Усадебное кольцо» соединит семь туристических «жемчужин» Центральной России

В пресс-центре ТАСС в онлайн-формате прошла пресс-конференция, посвященная презентации нового национального маршрута "Усадебное кольцо", - сообщает наш специальный корреспондент.

«Четырёхдневный еженедельный маршрут стартует 24 августа и включит Коломну, Константиново, Рязань, Тулу, Ясную Поляну, Тарусу и Мелихово, - рассказала вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева. - Действовать он будет круглогодично в двух вариантах — летнем и зимнем. Запуск его стал возможен после существенного улучшения туристической инфраструктуры, особенно дорог, в четырёх областях, по которым он проходит.

Особенно я хотела бы выделить в этом отношении Тульскую область, которая через несколько дней будет отмечать 500-летие тульского Кремля».

По мнению г-жи Санаевой, этот маршрут связан не только с традиционными «дворянскими гнёздами» и их хозяевами, но и с именами выдающихся деятелей отечественной науки. Например, Константина Циолковского и первого русского нобелиата Ивана Павлова, чья городская усадьба — редчайший случай! - полностью сохранилась в центре Рязани (чей музейный ряд недавно дополнил музей Александра Солженицына).

"Человек может купить просто "колёса", то есть просто передвижение по этому маршруту, а отели выбрать для себя сам. Или купить отель и "колёса" - с музейным пакетом или без него. А также «изюминку» - гастрономический пакет с дегустацией традиционных блюд русских усадеб. Вплоть до системы "all inclusive, когда ни на что не надо тратить ни денег, ни времени", - добавила она.

Стоимость туров варьируется от шести тыс. рублей на человека за базовый пакет до 19,5 тыс. рублей за all inclusive. На данный тур распространяется стартующая 21 августа система кешбэка при покупке туров по России.

Через полгода «Усадебное кольцо» предполагается адаптировать для иностранных туристов, для которых с 2021 года у нас будет введено облегчённое получение российских виз.

«Мы готовы к тому, что новый маршрут станет очень популярным, ведь Усадьба — это то место, где можно по-настоящему постичь, что такое русская душа, понять, в какой обстановке росли те, кто сегодня по праву считается гордостью отечественной культуры - рассказала врио директора департамента музеев и внешних связей министерства культуры РФ Наталия Чечель.

- Но, принимая гостей в знаменитых усадьбах, мы должны помнить и о том, что 70% известных в России усадеб находятся в весьма плачевном, если не сказать хуже, состоянии. Многие регионы хотят участвовать в усадебных проектах, но их жемчужины пока что — в виду отсутствия дорожной и гостиничной структуры — доступны только для энтузиастов, которых мало заботит то, что во многих достойных внимания туриста местах иногда попросту негде вымыть руки».

Разумеется свой отпечаток на маршрут наложит и существующая санитарно-эпидемиологическая обстановка: численность экскурсионных групп в московских музеях не может превышать двадцати человек, а в периферийных - двенадцати.

/TOURBUS.RU