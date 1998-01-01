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Агентства Coral Travel начали проводить видеоконсультации для туристов

Стартовал проект «Виртуальный офис Coral Travel»

Проект «Виртуальный офис Coral Travel» для агентств стартовал 21 августа. К нему может подключиться любое франчайзинговое агентство оператора, которое соответствует стандартам сети, успешно проходит аттестации и выполнит технические требования по установке виртуального офиса.

Решение предложить своим агентствам новый канал коммуникации было принято исходя из сегодняшних запросов потребителя. C одной стороны, сейчас многие туристы стараются сократить количество контактов, с другой – сегодняшний клиент дорожит своим временем, в итоге получение услуги онлайн становится трендом. Видеоконсультация позволяет семье или друзьям выбирать тур вместе, тогда как в реальной жизни всем вместе приехать в агентство не всегда возможно.

Видеоконсультация подразумевает высокий уровень персонализации, и у клиента складывается впечатление, что он находится в настоящем агентстве. Кроме того, видеоконсультация, в отличие от телефонной, дает клиентам возможность не только слышать, но и видеть консультанта, а невербальная коммуникация является неотъемлемой частью успешных продаж.

Наконец, потенциальный турист видит не только менеджера, но и экран его компьютера: варианты туров, фото отелей, что позволяет составить более полное впечатление о предстоящем отдыхе.

Для того, чтобы принять участие в проекте, агентство оставляет заявку на сайте сети. После соблюдения всех формальностей участие партнера подтверждается.

Турист, в свою очередь, тоже оставляет заявку на видеоконсультацию – на лендинге проекта, запрос принимается в работу и передается агентству в порядке очереди. Агентства консультируют клиента по продукту Coral Travel в режиме онлайн на платформе Zoom.