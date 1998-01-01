Бахрейн отменяет карантин для туристов

Как сообщает сегодня Ассоциация туроператоров, власти Бахрейна с 20 августа отменили обязательный 10-дневный карантин для всех прибывающих иностранцев. Причиной отказа от обязательного карантина называют небольшое количество случаев коронавируса: с 1 июля 2020 года по 16 августа COVID-19 был обнаружен всего у 0,2% въезжающих.

Теперь для въезда и пребывания в Бахрейне путешественников ждет следующая процедура.

Во-первых, нужно сдать два платных теста на COVID-19: первый – сразу по прибытию, в аэропорту, второй – в течение 10 дней с момента въезда.

Стоимость двух тестов составит 60 бахрейнских динаров (примерно 11,6 тыс.руб.) Туристы, которые приезжают в Бахрейн на срок более 10 дней, должны повторно пройти тестирование на 10-тый день после прибытия.

Во-вторых, на въезде нужно загрузить и активировать приложение BeAware Bahrain, а также подписать декларацию о соблюдении самоизоляции до получения отрицательного теста на COVID-19. Где именно туристы должны дожидаться результатов тестирования, и сколько займет этот процесс, власти не разъясняют.

С теми путешественниками, у кого по прибытии окажется положительный результат на COVID-19, свяжутся представители медицинских служб для реализации необходимых процедур.

По оценке туроператоров — членов АТОР, отмена обязательного карантина в Бахрейне не вызовет всплеска спроса по этому направлению по нескольким причинам. Как напоминают представители туроператора «Интурист», Бахрейн пока не включен правительством РФ в список официально разрешённых для туризма стран. По этой причине туроператоры пока не могут формировать и предлагать туры в Бахрейн.

Кроме того, для российского рынка Бахрейн – относительно новое ближневосточное направление.

Как добавляют эксперты, обязательное тестирование не будет способствовать спросу: многие туристы не готовы к таким неудобствам. Не добавит стимулов к путешествию в Бахрейн и стоимость авиабилетов: только перелет через Стамбул в Манаму на рейсах Turkish Airlines обойдется в сентябре от 55 тыс. р. на одного человека.



Отметим, что перед началом нынешней пандемии, эксперты компании «Русский Экспресс», которые продвигали Бахрейн как пляжное направление, наравне с ОАЭ и другими странами Аравийского полуострова, высоко оценивали его возможности для развития туризма.

«Мы уверены в большом потенциале этой небольшой страны. Туры в Бахрейн могут быть востребованы круглый год. Страна вряд ли может похвастаться богатой экскурсионной программой, зато пляжный отдых здесь отличный. Бахрейн изобилует зонами для купания. Пляжи песчаные и очень удобные для входа, что идеально для семейного отдыха с детьми.

Еще один плюс направления в том, что Бахрейн – относительно светская страна. Население благодушно настроено по отношению к туристам. Практически повсеместно распространен и широко употребляется английский язык. Визу россиянам можно получить по прилете», – отмечали специалисты туроператора.

/TOURBUS.RU