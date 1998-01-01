Новости Опубликован новый список стран, куда смогут вскоре полететь россияне По информации ряда источников, уже на этой неделе может быть объявлено о возобновлении авиасообщения с Францией, Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом и Китаем

В правительстве обсуждают возможность возобновления полетов по нескольким новым зарубежным направлениям. Об этом сообщила сегодня газета «Известия» со ссылкой на свои источники в авиаотрасли. По информации издания, в минувший вторник на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было поручено проработать открытие воздушного авиасообщения с Францией, Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом (только с Каиром) и Китаем (только с Шанхаем). Решение ожидалось к концу прошлой недели, но его так и не огласили, рассказал «Известиям» собеседник в авиакомпании. Теперь его ожидают по итогам следующего заседания оперативного штаба, которое пройдет 25 августа, добавил он. При этом в Росавиации сообщили, что не комментируют вопрос возобновления международного сообщения, обсуждение которого идет в рамках оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. В Роспотребнадзоре переадресовали вопросы «Известий» в оперштаб. Представитель вице-премьера Татьяны Голиковой — председателя оперштаба — сказал, что новых решений по возобновлению международного авиасообщения на данный момент нет. Напомним, что Россия из-за пандемии коронавируса закрыла международное авиасообщение в конце марта. С 1 августа были возобновлены рейсы в Турцию, Великобританию и Танзанию, а 15 августа – в Швейцарию. Улететь за рубеж в первое время можно было только из аэропортов Москвы, Московской области (Жуковский), Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. 20 августа Росавиация заявила, что с этого дня возобновляется международное сообщение из Калининграда, Казани и Новосибирска. Однако пассажиропоток в страны Европы будет крайне небольшим, так как массовый въезд для российских граждан по-прежнему запрещен. По всей видимости, полеты во Францию, Венгрию и на Мальту будут организованы по тому же принципу, что и полеты в Швейцарию, — только для пассажиров с видом на жительство, разрешением на работу или в медицинские учреждения, полагает собеседник «Известий» в российской авиакомпании. Пассажиропоток в Иорданию никогда не был большим. Если говорить о Египте, то из Каира долго добираться до Красного моря, поэтому тут тоже не стоит ожидать существенного роста перевозок, отметил источник «Известий» в одной из чартерных авиакомпаний. Есть определенная доля египетских студентов, которые учатся в России, но потенциал этого рынка ограничен. В случае возобновления рейсов в Шанхай выиграет «Аэрофлот», он единственный выполнял туда регулярные рейсы из Москвы до пандемии. Но на первом этапе ему будет разрешен только один рейс в неделю с постепенным увеличением частоты в зависимости от ситуации с коронавирусом, — считает он. По словам гендиректора Friendly Avia Support Александра Ланецкого, существенного роста пассажиропотока не стоит ожидать, пока не будет обоюдного с Евросоюзом разрешения на въезд туристов. Кипр, который входит в ЕС, но не является участником Шенгенского соглашения, может временно разрешить въезд россиянам, имеющим кипрскую визу, считает он. Эксперт добавил, что сегодня сложно оценить потенциал направлений, которые обсуждались на заседании оперативного штаба, так как неясно, насколько снизился платежеспособный спрос населения в результате пандемии и вызванного ею спада экономики. Новых решений об открытии международного авиасообщения с зарубежными странами пока нет, сообщает федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "В настоящий момент нет новых решений по возобновлению международного авиасообщения с иностранными государствами. Как будут — мы обязательно об этом сообщим", — пояснили журналистам в штабе cегодня.

Напомним, что ранее среди ближайших авианаправлений, которые планируется открыть уже в сентябре, источники назвали также ряд стран СНГ, Черногорию, Вьетнам, ОАЭ и Кубу.

/TOURBUS.RU

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