Туристические события конца летнего петербургского сезона посвятят врачам

Среди ближайших мероприятий — бесплатные экскурсии для медиков и традиционный Парад цветов

Сразу несколько мероприятий, ориентированных на туристов, в городе на Неве посвятят тем, кто продолжает бороться с коронавирусом. Первая из серии бесплатных экскурсий для медиков, организованных Содружеством профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов Петербурга, уже состоялась в минувшую субботу, а за ней последуют и другие события, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

22 августа прошла первая экскурсия, организованная по инициативе Содружества профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов Петербурга. В сопровождении гида Александры Маяк медики из Городской больницы №15 прогулялись по городу, любуясь на императорские дворцы и дворянские особняки. «Врачи и медсестры оказались на редкость благодарной аудиторией: два часа пролетели, как один миг. – поделилась впечатлениями гид. - Вести экскурсию для таких знающих, интересующихся и благодарных слушателей - не только честь, но и большое удовольствие!».

При этом Содружество предлагает петербургским больницам, задействованным в борьбе с COVID-19, организовать бесплатные экскурсии для сотрудников в их свободное время: прогулки с лучшими знатоками города будут проходить по всем правилам новой реальности (в масках, перчатках и с соблюдением социальной дистанции), с использованием нужного оборудования. Следующая бесплатная экскурсия состоится 25 августа в 18 часов.

Одно из самых ярких событий года в Петербурге, Парад цветов, который все же состоится «живьем» и пройдёт в период с 28 по 30 августа, тоже будет посвящен героям нашего времени – врачам и всем работникам медицины.

Зрители увидят Парад цветов по Невскому проспекту, выступления любимых артистов и состязание среди лучших флористов. В частности, 28 августа на площади Островского начнётся флористический баттл среди мастеров России, Украины, Узбекистана, Армении, Туркмении и других стран: под аккомпанемент джазбэндов мастера флористики соберут цветочные композиции и панно, которое оценит жюри фестиваля, а также закончат оформление платформ, которые затем отправятся в путь по Невскому.

Собственно традиционный Парад цветов пройдёт по этому проспекту 29 августа в 14 часов. В этом году команды флористов самостоятельно выбирали тему для оформления конкурсных платформ. А значит, зрители смогут увидеть красоты Крыма, традиции Востока и обычаи Кавказа, а загадочные легенды и народные сказки переплетутся воедино под чеканный шаг духовых оркестров.

Красочное шествие будут сопровождать модели в цветочных костюмах, артисты уличных театров, ретро автомобили и конные экипажи.

День завершится большим гала-концертом «Бал цветов» с участием симфонического оркестра и солистов мировой оперной сцены. Правда, концерт пройдёт в закрытом режиме для врачей города, принимавших участие в борьбе с пандемией, однако увидеть его сможет каждый желающий - трансляция будет вестись в интернете.

Под популярные классические мелодии флористы продемонстрируют работы в конкурсных номинациях: лучший букет, лучший цветочный костюм, лучший цветочный зонт и лучший головной убор. Оценивать конкурсные работы, посвященные подвигу врачей, будет международное профессиональное жюри в режиме онлайн, а в официальной группе фестиваля «ВКонтакте» каждый зритель сможет отдать голос за понравившиеся панно или платформу.

Завершится шоу 30 августа в Петропавловской крепости, где продолжится выставка цветочных арт-объектов, которые можно будет «оживить» с помощью специально созданного приложения с технологией дополненной реальности (AR).

/TOURBUS.RU