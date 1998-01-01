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Египет неожиданно ужесточил условия въезда туристов/ Португалия возобновила авиасообщение с 12 странами за пределами ЕС/ В Крыму зафиксирован очередной антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19

Египет неожиданно ужесточил условия въезда туристов

Несмотря на позитивную официальную динамику в борьбе с COVID-19 (18 дней подряд ежедневное число случаев заражения коронавирусом остается меньше 200), власти Египта ужесточают условия въезда для иностранных граждан, - сообщает сегодня АТОР.

Если с 15 августа отрицательный тест на коронавирус требовался только тем, кто прибывал в Каир и другие аэропорты страны (за исключением Шарм-эль-Шейха, Хургады и Марса-Матрух), то с 1 сентября такой документ потребуется и тем, кто летит прямо на курорты Красного моря.

Как заявил премьер-министр Египта Мостафа Мадбули, решение потребовать прохождения теста для всех путешественников было принято из-за «увеличения числа случаев инфицирования в некоторых странах».

Информацию о том, что все прибывающие в страну путешественники с 1 сентября обязаны будут предоставить результаты ПЦР-теста на отсутствие коронавируса, проведенного не более чем за 72 часа до вылета, подтвердили и в принимающей компании туроператора TEZ Tour.

Отметим, что под действие новых правил теперь попадают и граждане РФ, которые самостоятельно прибывают на курорты Египта транзитом через третьи страны (например, через Стамбул или Минск). На въезде они обязаны будут предоставить результаты ПЦР-теста на отсутствие коронавируса, проведенного в России не более чем за 72 часа до вылета.

Португалия возобновила авиасообщение с 12 странами за пределами ЕС

Португалия возобновила авиасообщение с 12 странами за пределами Евросоюза с благоприятной эпидемиологической обстановкой, России среди них нет, сообщает портал SchengenVisaInfo.

Как отмечает портал, теперь регулярные рейсы из Португалии осуществляются в страны Евросоюза и Шенгенской зоны, Великобританию и еще 12 государств за пределами ЕС – Австралию, Канаду, Китай, Южную Корею, Грузию, Японию, Марокко, Новую Зеландию, Руанду, Таиланд, Тунис и Уругвай.

Путешественники из этих 12 стран должны предъявить отрицательный тест на COVID-19. Граждане всех прочих государств, в том числе России, могут въезжать в Португалию только при наличии серьезных оснований – учеба, воссоединение семьи, лечение.

По состоянию на 21 августа в Португалии зарегистрировано почти 55 тыс. случаев коронавируса, выздоровело свыше 40 тысяч человек, скончалось 1,8 тыс. За последние сутки зафиксировано почти 300 новых случаев заболевания.

В Крыму зафиксирован очередной антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19

Число выявленных за сутки в Крыму случаев заражения новым коронавирусом впервые достигло 55.

"За 20 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции. 25 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 19 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 — при скрининге здорового населения, 2 — прибывших из Украины", — сообщил сегодня глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" .

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей отменена, 1 июля открыт курортный сезон для россиян.

Всего с начала года в Крыму выявлено 1910 COVID-положительных. 26 пациентов умерли, 1347 выписаны с выздоровлением.

Ранее максимальный для Крыма показатель суточного прироста был зарегистрирован 14 августа — 51 инфицированный, до этого 9 августа — 48 случаев и 5 августа — 39, - отмечает «Интерфакс».

/TOURBUS.RU