Зарина Догузова: «С первых минут старта программы кэшбека увидели десятикратный рост посещаемости сайта Мирпутешествий.рф»

Начавшаяся сегодня в полночь программа кэшбека (возврата части средств) за туры по России поддержит и туристов, которые получат доступный отдых, и турбизнес в регионах, пострадавший из-за пандемии, в будущем она может быть реализована повторно, сообщила вчера глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Это беспрецедентная программа, правительство еще никогда не выделяло столько денег на поддержку внутреннего туризма. Это, с одной стороны, очень социально ориентированная программа, которая призвана поддержать граждан, позволить им доступно и интересно отдохнуть в стране, с другой стороны — она призвана поддержать еще и региональные экономики. Это миллионы рабочих мест, это множество предприятий, которые задействованы в индустрии гостеприимства. Поэтому эта программа нужна всем — и людям, и участникам рынка, всем, кто задействован в индустрии гостеприимства», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

«Посмотрим, какие регионы будут больше всего востребованы, как будет распределяться спрос, как в целом сработает технология. Безусловно, мы не исключаем, что такая программа будет еще в дальнейшем реализовываться», — добавила глава Ростуризма.

Она подчеркнула, что программа позволит продлить летний сезон за счет повышения спроса на туры по России.

Сегодня г-жа Догузова также заявила, что программой кэшбека за путешествия по России могут воспользоваться около 3 млн человек. "По нашим прогнозам, порядка трех миллионов человек смогут воспользоваться программой кэшбека. Нужно успеть принять в ней участие, так как время продажи туров ограничено. Отличительная черта программы кэшбека – в том, что деньги получает турист. Это не купоны или бонусы, купил – получил деньги", — сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".

Г-жа Догузова также отметила, что Ростуризм открыл три телефона горячей линии для решения проблем, связанных с программой. "Если через пять дней кэшбек не приходит – можно позвонить по круглосуточному телефону, и мы будем с каждым таким случаем оперативно разбираться. Я от себя гарантирую, что каждый, кто приобретет туры в рамках нашей программы, обязательно получит возврат части денежных средств в соответствии с правилами, утвержденными правительством", — отметила глава ведомства.

"Мы с первых минут старта программы увидели десятикратный рост посещаемости сайта мирпутешествий.рф, нам было важно, чтобы он выдержал нагрузку. Покупки начались сразу, одна из первых – с заездом 28 августа. Турист купил поездку в первую минуту старта программы", — заключила г-жа Догузова.

Как сообщалось ранее, правительство РФ выделяет 15 млрд рублей на программу стимулирования внутреннего туризма, разработанную Ростуризмом. В ее рамках туристы получат кэшбек на туры по России в размере 5 тыс. рублей за поездку стоимостью от 25 до 50 тыс. рублей, 10 тыс. – от 50 до 75 тыс., 15 тыс. – за поездку дороже 75 тыс. рублей. Среди условий для туристов – приобретение тура у туроператора, либо отеля в онлайне и его единовременная оплата картой "Мир". Распродажа туров началось сегодня в полночь и продлится неделю.

В путешествие можно отправиться до 20 декабря 2020 года, поездка должна быть не короче пяти дней/четырех ночей и может включать несколько регионов. В программе принимают участие около двух тыс. туроператоров и отелей.

/TOURBUS.RU