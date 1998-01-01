В Cеверной столице и Ленобласти делают акцент на экотуризме

В настоящее время система особо охраняемых природных территорий Петербурга включает 15 экозон

На днях в природном заказнике «Сестрорецкое болото» под Петербургом открыли новую экотропу - пешеходный экологический маршрут, оборудованный тематическими стендами, деревянными настилами и смотровыми площадками, - сообщает наш корреспондент.

«Экологический маршрут позволяет познакомиться с уникальным природным и историческим наследием этой территории, – заявил участвовавший в торжественном событии председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности администрации Петербурга Денис Беляев. - Развитие особо охраняемых природных территорий крайне важно для популяризации экологического туризма, культуры и организации мест отдыха для петербуржцев».

Кроме того, по его словам, экотропы способствуют более равномерному распределению рекреационных нагрузок на природные комплексы и таким образом охраняют их от чрезмерного «вытаптывания».

Длина маршрута составляет 3,5 км, а во время его прохождения, по словам специалистов, можно увидеть разнообразные формы болот. В том числе низинное, переходное и верховое, каждое из которых характеризуется особым сообществом флоры и фауны.

При этом эксперты уверены, что заказник «Сестрорецкое болото» площадью в 1877 гектаров, уникальный природный комплекс, сохраняющийся в неизменном состоянии несмотря на его длительное освоение, наверняка вызовет интерес горожан, по известным причинам соскучившихся по визитам на природу.

Вместе с тем экологический маршрут на Сестрорецком болоте - не единственный в Петербурге. Первый маршрут, протяженностью 2,8 км, был открыт 6 лет назад на территории памятника природы «Комаровский берег». Экологические маршруты обустроены также на территории памятника природы «Дудергофские высоты» и государственного природного заказника «Западный Котлин».

В настоящее время система особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Петербурга включает 15 ООПТ регионального значения, которые относятся к двум категориям – государственные природные заказники и памятники природы. ООПТ расположены в семи районах города, а их общая площадь составляет более шести тыс. гектаров (4% от площади Петербурга).

ООПТ обладают высокой ценностью для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия и являются местами обитания многих, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и других организмов.

Новинку, находящуюся на подведомственной ей территории, опробовала и глава Курортного района Петербурга Наталья Чечина. Вместе с Денисом Беляевым для начала она умело прикрутила на перилах, обрамляющих экотропу, памятную табличку, а затем прогулялась по трехкилометровому маршруту на Сестрорецком болоте.

«Тропа удобна для пешеходов, поскольку по пути их следования установлены смотровые площадки и мостики, а на информационных стендах можно узнать о животных, птицах и растениях, которых можно встретить по дороге», - резюмировала она.

Стоит напомнить, что тему экотуризма намерены активно развивать и в соседней с Петербургом Ленинградской области. По словам ее губернатора Александра Дрозденко, в ближайшее время в регионе обустроят 47 экологических маршрутов.

/TOURBUS.RU