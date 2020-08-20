Новости Авиакомпаниям разрешили летать за рубеж еще из трех российских городов Ведущие туроператоры уже сообщают о начале полетных программ в Турцию из Казани, Новосибирска и Калининграда

С сегодняшнего дня наша страна снова разрешила авиакомпаниям выполнение международных рейсов из Казани, Калининграда и Новосибирска, при этом перечень зарубежных аэропортов, куда открыты полеты, остается прежним, сообщает Росавиация. "В соответствии с решением правительства РФ в перечень пунктов, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются: Казань, Калининград и Новосибирск. Полеты российских и иностранных авиакомпаний могут осуществляться с 20 августа", — говорится в сообщении ведомства. В профессиональных сообществах в соцсетях приветствуется данное решение. Между тем, ряд экспертов обращает внимание на то, что в список «открытых для полетов за границу» городов по непонятной причине не включен Екатеринбург, что было очень ожидаемо. Как отмечает сегодня АТОР, туроператоры с 21 августа начали оперативно расширять свое полетные программы по основному доступному зарубежному направлению – Турции. Так, сегодня ANEX Tour оперативно осуществил прямой рейс из Казани и Новосибирска, запланированный в ночь с 20.08 на 21.08, туристы добрались в Анталью без стыковок в Москве. Туры будут базироваться на прямых рейсах AZUR air из Казани и Новосибирска уже с сегодняшнего дня, 21 августа. Что касается Калининграда – прямые перелеты будут организованы на первой неделе сентября 2020 г. При этом туристы из Казани и Новосибирска, которые улетели в Турцию через Москву ранее 20.08.2020г. , смогут вернуться обратно прямыми рейсами в свои города без транзитных перелетов. Туроператор «Интурист» будет летать в Турцию (Анталья и Даламан) из Казани ежедневно с 01.09. По Новосибирску информация уточняется. Из Калининграда собственной полётной программы у туроператора не ожидается. Туроператор PEGAS Touristik будет летать в Анталью из Казани с 23 августа (ежедневно), а из Новосибирска – с 22 августа (с 25 августа рейсы будут выполняться 4 раза в неделю). Туроператор TEZ Tour предложит своим клиентам туры в Турцию с вылетом из Казани и Новосибирска. По предварительным данным, полетная программа TEZ Tour в Анталию из Казани будет представлена рейсами авиакомпании «Уральские авиалинии» с частотой 6 раз в неделю, из Новосибирска – рейсами авиакомпании S7 Airlines с частотой 4 раза в неделю. Старт программ из данных городов запланирован на первые числа сентября, соответствующие предложения появятся на сайте туроператора в ближайшее время. Как подтверждает в свою очередь портал Тайга.инфо, из новосибирского аэропорта Толмачево сегодня, 21 августа, улетел первый рейс в Турцию. «21 августа авиакомпания AZUR air выполнила первый после возобновления международного авиасообщения прямой рейс из Новосибирска в Турцию. Рейсом ZF 5495 из аэропорта Толмачево в Анталью вылетели 172 пассажира, — цитирует пресс-службу аэропорта издание.- Сделать тесты пребывающим пассажирам из-за границы на COVID-19 можно в аэропорту. Тестирование проводится только при отсутствии симптомов острой респираторной инфекции, при нормальной температуре тела, отсутствии кашля, насморка, болей в горле и мышцах". Напомним, что Россия с 1 августа открыла международное авиасообщение из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Первыми странами, куда стали возможны полеты после пандемии коронавируса, стали Турция, Великобритания и Танзания. При этом в Великобритании авиакомпании могут летать только в Лондон, в Танзании – на остров Занзибар. С 15 августа к этим направлениям добавилась Швейцария – авиакомпании смогли возобновить рейсы в Женеву и Цюрих (при этом въезд российских туристов в эту страну пока что не разрешен, поэтому число рейсов «Аэрофлота» и SWISS сейчас минимально). В Турцию с 1 августа выполнялись рейсы только в Анкару и Стамбул, а с 10 – в курортные Анталью, Бодрум и Даламан. Это направление оказалось наиболее востребованным из открывшихся из-за высокой популярности турецких курортов у россиян. Только в Анталью за первые дни после открытия рейсов прибыло более 100 тыс. туристов из России. /TOURBUS.RU

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