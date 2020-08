Мировые круизные «гранды» готовы развивать морские туры из Петербурга

О вероятности расширения круизных программ из города на Неве по Балтике от операторов Royal Caribbean и Carnival Cruise Lines на этой неделе сообщил глава петербургского Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. По его словам, «от них есть заявки на стандартные судозаходы на следующий год, которые мы подтвердили».

При этом руководитель профильного комитета Смольного подчеркнул, что город весьма заинтересован в наращивании объема приема круизных туристов, поскольку «это очень платежеспособные туристы». С учетом появления института электронной визы в Россию Петербург, располагающий одним из наиболее современных пассажирских портов в Европе, вполне может рассчитывать и на статус места, из которого гости могут стартовать в круиз или завершать его.

За исключением навигации 2020 года, с заходом в Петербург на регулярной основе выполняют круизы лайнеры более чем десятка крупных операторов (MSC, Costa Cruises, Princess Cruises, Viking, AIDA, Norwegian и др.): в 2019-м, к примеру, только порт «Морской фасад» принял 265 судов, на борту которых в Петербург прибыло 647,6 тыс. пассажиров. Однако пока только некоторые из них осуществляют в Северной столице посадку на свои лайнеры: именно в расширении статуса порта начала или окончания круиза Петербург заинтересован больше всего.

Вместе с тем на запрос по поводу вероятного начала круизов из Петербурга в 2021 году пресс-служба Royal Caribbean ответила так. «Мы постоянно ищем возможности развития российского рынка, так как видим в нем огромный потенциал. Можем подтвердить, что думаем над вопросом отправлений из Петербурга, но продолжаем ,оценивать наши возможности в Северной Европе». – говорится в ее сообщении.

Кроме того, Royal Caribbean прокомментировала и сообщения по поводу продажи своих лайнеров, а также строительства новых. «Мы видим, что сейчас появляется множество слухов о будущем наших лайнеров, о планах по их продаже. Однако хотели бы отметить, что в настоящее время у нас нет планов о выводе каких-либо лайнеров из нашего флота. – сообщает один из лидеров мирового морского круизного туризма. - Несмотря на то, что наши круизы сейчас на паузе, определенное количество персонала остается на борту лайнеров для того, чтобы они были готовы принять гостей сразу после возобновления туров.

Именно для этого мы постоянно анализируем и перемещаем лайнеры для их лучшего операционного обеспечения. Ждем возвращения гостей и оптимистично смотрим в будущее».

Что касается постройки новых лайнеров, в Royal Caribbean говорят, что «мы не отказываемся от планов по постройке одного нового лайнера каждый год». «В 2021 году в первый круиз отправится Odyssey of the Seas, инаугурационный сезон которого состоится в Европе: он станет первым лайнером класса Quantum Ultra в Средиземном море. – констатируют в компании. – А в 2022 году представим новый лайнер Wonder of the Seas – он станет самым большим круизным лайнером в мире. Wonder станет совершать круизы из Китая, однако более подробную информацию о нем мы опубликуем позже».

