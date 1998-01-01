Новости Горячие новости Wizz Air возобновила регулярные полеты из аэропорта Пулково в Лондон/ В странах ЕС фиксируют быстрый рост случаев заражения коронавирусом/ Волжский круиз на теплоходе "Михаил Фрунзе" отменен из-за подозрений на коронавирус у экипажа

Wizz Air возобновила регулярные полеты из аэропорта Пулково в Лондон Авиакомпания Wizz Air с 19 августа возобновила регулярные полеты из петербургского аэропорта Пулково в Лондон, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта "Пулково"). Перелеты из Петербурга в аэропорт Лутон планируется выполнять с частотой до трех раз в неделю. Как сообщалось, с 1 августа РФ решила возобновить рейсы в Лондон, Анкару и Стамбул, а также на остров Занзибар (Танзания). С 10 августа начнутся полеты в курортные турецкие города: Анталью, Бодрум и Даламан. На первом этапе улететь за границу можно только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Пулково входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Доли в консорциуме ВВСС через кипрскую Thalita Trading принадлежат "ВТБ Капиталу" (25,01%), германской Fraport AG (25%), катарской Qatar Investment Authority (24,99%) и РФПИ с пулом иностранных инвесторов (25%). В странах ЕС фиксируют быстрый рост случаев заражения коронавирусом Во многих странах ЕС продолжают фиксировать быстрый рост количества подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщают сегодня европейские СМИ. В частности, в Испании за среду выявили 3 715 новых случаев заражения COVID-19, что является самым высоким показателем за сутки с тех пор, как в конце июня в этой стране отменили общенациональные меры по самоизоляции. В Италии в среду выявили 642 случая заражения коронавирусной инфекцией, это самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 в стране с конца мая. В Германии в четверг зафиксировали свыше 1,7 тыс. случаев заражения коронавирусом — рекордно высокое число зараженных для этой страны с апреля. Во Франции в каждом третьем городе власти ввели обязательное ношение масок в многолюдных местах, в том числе — под открытым воздухом. В Ницце же в четверг объявили о том, что маску теперь необходимо носить даже на природе. Количество новых случаев заражения COVID-19 за сутки во Франции за среду составило 3,8 тыс. Волжский круиз на теплоходе "Михаил Фрунзе" отменен из-за подозрений на коронавирус у экипажа Рейс теплохода "Михаил Фрунзе" 18-22 августа был отменен из-за подозрений на коронавирус у экипажа, сообщает оператор речных круизов "ВодоходЪ". "В связи с подозрением на коронавирус у двух членов экипажа теплохода "Михаил Фрунзе", мы вынуждены сообщить об отмене по требованию Роспотребнадзора рейса Нижний Новгород — Казань — Нижний Новгород 18-22 августа", — говорится в сообщении. В компании уточнили, что теплоход по предписанию Роспотребнадзора был отправлен на дезинфекцию, судовой персонал изолирован. Туристы, чей круиз был отменен, получат компенсацию. Иногородним пассажирам оказана поддержка с размещением и покупкой билетов на транспорт. Ранее рейсы теплохода "Александр Суворов", который также принадлежит компании "Водоходъ", были отменены до 11 августа из-за вспышки COVID-19 у экипажа. Теплоход был задержан в Нижнем Новгороде 1 августа в связи с выявлением коронавирусной инфекции у девяти членов экипажа, трое из них были госпитализированы. Все пассажиры, среди которых были жители Нижегородской области и Республики Татарстан, были направлены к месту жительства на автобусах. Им вручили постановления о 14-дневной изоляции. /TOURBUS.RU

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