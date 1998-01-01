Санатории тоже могут получить «звезды»

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева предложила ввести "звезды" для российских санаториев по аналогии с гостиницами, - сообщает «Интерфакс».

"Это система, похожая на привычную классификацию отелей, но с учетом уровня и качества санаторно-курортных услуг. Ее введение поможет гостям лучше ориентироваться в разнообразии организаций. Мы считаем необходимым на федеральном уровне разработать единый классификатор и сделать его обязательным. Предложения по его наполнению мы уже направили в министерство здравоохранения", — цитирует пресс-служба министерства слова министра.

Кроме того, г-жа Балаева выступила с инициативой по созданию единой цифровой платформы, объединяющей информацию о возможностях по лечению, профилактике и реабилитации на базе российских санаториев.

"Туроператоры идею присвоения звезд санаториям поддержали, но заметили, что ранжирование должно учитывать состояние как номерного фонда, так и лечебной базы – а эти две составляющие в одном санатории могут быть развиты по-разному", — сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Сейчас туроператоры самостоятельно ранжируют санатории, исходя из стоимости оказываемых ими услуг.

"Кроме того при присвоении звезд нужно учитывать качество и уникальность медицинских услуг. Для здравниц система звезд будет стимулом к их улучшению, а клиенты смогут выбрать среди множества предложений", — отметили в АТОР.

В ассоциации уточнили, что около 700 из 1800 санаториев России уже прошли добровольную сертификацию, но по "отельным" критериям (состояние номерного фонда, инфраструктуры и общепита). Медицинское отделение такой аккредитации не подлежит, и соответствующие стандарты не разрабатывались.

"Проблем при введении обязательной сертификации у большинства здравниц не возникнет. Если отталкиваться от стоимости сертификации отелей (от 50 до 100 тыс. рублей) и инфраструктуры, которая развита у большинства санаториев, то получить "звезды" без особых сложностей смогут около 60% из них", — заметили в АТОР.

Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», считает, что номинировать на «звезды» комплекс услуг, связанный одновременно с лечением и размещением, вряд ли возможно. По его мнению, скорее уместно сертифицировать только отельный блок, и в этом случае и туристам, и турбизнесу будет понятнее, какой сервис их ждет при проживании.

«Сейчас в попытке как-то ранжировать санатории туроператоры нередко делают это виртуально, исходя из стоимости оказываемых ими услуг. Обычно это разделение на санатории бюджетного, среднего или высокого уровня», – поясняет эксперт.

По информации «Интерфакса» санаторно-курортная сфера Краснодарского края включает более 200 организаций, общая емкость которых порядка 100 тысяч мест (21% от общего объема в стране). На базе кубанских здравниц функционирует 103 бальнеологических и 96 грязевых отделений. Они реализуют более 500 уникальных оздоровительных и лечебных программ с использованием местных природных ресурсов.

Ежегодно кубанские санатории посещают до 1,5 млн человек.

/TOURBUS.RU