Страховщик отказался от выплат пострадавшим из-за банкротства «Робинзон Турс»

«Как и ожидалось, пошли отказы в выплате по банкротству «Робинзон Турс»? Удивительная по своей бестолковости история, когда туроператор собственными действиями создал условия для отказа в выплате страхового возмещения туристам» – так охарактеризовал происходящее руководитель компании «Персона Грата» Георгий Мохов, - сообщает наш корреспондент.

Стоит напомнить, что 2 июля 2020 года туроператор «Робинзон Турс» подал заявление в Федеральное агентство по туризму об исключении из Реестра туроператоров, а уже 7 июля был издан соответствующий приказ. И хотя оператор после прекращения деятельности призывал пострадавших с 17 июля обращаться за страховым возмещением в САО «Лексгарант», исполнительный директор ERV Юлия Алчеева еще тогда говорила о том, что «компания остановила деятельность не в связи с невозможностью исполнения обязательств перед туристами, а по добровольной инициативе». «В этом случае фингарантии не работают», – сообщала она.

Теперь, комментируя публикацию, она сообщила, что «туроператор сделал все по совести: здесь нет природы страхового случая, он не разорен».

Суть ответа САО «Лексгарант» клиентам «Робинзон Турс» вполне соответствует предварительной оценке Юлии Алчеевой. В нем, ссылаясь на федеральный закон о туристской деятельности в РФ, страховщик прямо указывает, что «страховым случаем признается прекращение туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения туроператоров всех обязательств», а «юридически значимым событием является исключение оператора из Единого федерального реестра на вышеуказанном основании».

Он констатирует, что ООО «Туристическая фирма «Робинзон Турс» исключено из реестра по иному основанию – «в связи с добровольным прекращением туроператорской деятельности». И вывод следует однозначный: «вышеуказанное свидетельствует об отсутствии события, которое может быть квалифицировано как страховой случай». И, следовательно, «основания для выплаты страхового возмещения у страховщика отсутствуют».

Правда, другие специалисты турбизнеса, комментируя происходящее, к такому повороту событий относятся по-разному. Одни пишут о том, что «ТО просто красиво свалил». Что могут сделать, собственно, и остальные...». А другие спрашивают, «зачем вообще нужны эти страховые, когда они вообще ничего не страхуют?».

Говоря о дальнейшем развитии событий, юрист Александр Семенов соглашается с тем, что в данном случае «Робинзон-Турс» поступил нелогично. «Фактически речь идет о том, что прекративший работу оператор не стал перекладывать финансовую ответственность на страховщика, - констатирует он.

– Сделал ли он это сознательно или здесь вкралась какая-то ошибка – пока непонятно. Однако ясно, что отвечать перед партнерами и туристами ему придется по полной: получив отказ от страховщика, наверняка многие из них пойдут в суд с той целью, чтобы вернуть хотя бы часть ранее потраченных средств».

/TOURBUS.RU



