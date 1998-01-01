Финляндия cнова закрывает границы

Восстановление погранконтороля с рядом стран ЕС еще больше отодвигает перспективы открытия российско-финской границы

Страна Суоми намерена строго следовать выработанным ранее правилам допуска гостей из других государств на свою территорию: «добро» на въезд могут получить лишь граждане стран, в которых уровень заболеваемости COVID-19 не превышает восьми (максимум – 10) случаев на 100 тыс. человек населения за последние 14 дней.

Список государств, граждане которых могут посещать Финляндию, пересматривается каждые две недели. Однако сейчас, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Европе, он вовсе не расширяется, а напротив, становится меньше. «С 24 августа вновь будет восстановлен внутренний пограничный контроль для движения между Финляндией и Исландией, Грецией, Мальтой, Германией, Норвегией и Данией», - такое сообщение от имени правительства страны появилось на днях.

Кроме того, ограничения касаются граждан Ирландии, Кипра, Сан-Марино и Японии. А граждане Финляндии, которые вернутся из этих стран, должны будут отправиться на двухнедельную изоляцию.

При этом критерий допуска, рекомендованный в ЕС (16 заболевших на 100 тыс. человек) власти Финляндии считают слишком высоким: они допускают на территорию страны только граждан государств, где показатель не превышает 10 больных на 100 тыс.

В результате въехать в Страну Суоми без прохождения пограничного контроля из Европы сейчас могут лишь жители Италии, Литвы, Словакии и Эстонии. Кроме них, в «зеленом списке» стран значатся только Грузия, Руанда и Южная Корея.

«Наша политика по пограничному контролю жесточайшая в Европейском Союзе, поскольку мы хотим сохранить относительно благоприятную обстановку в Финляндии», - заявила, комментируя происходящее, глава финского МВД Мария Охисало. По последним данным, в Финляндии зафиксировано всего 7776 случаев коронавируса: 7050 человек выздоровели, а 334 умерли.

В этой связи авиакомпания Finnair, уже не раз ранее анонсировавшая начало полетов в Россию, сообщила, что не будет выполнять рейсы в Россию и в сентябре. Как сообщила директор по связям с общественностью перевозчика Пяйвют Таллквист, «Finnair отменила свои рейсы в Москву и Петербург с сентября из-за пограничных ограничений». «Мы продолжаем следить за развитием ситуации и при необходимости внесем изменения в наш план движения», - подчеркнули в Finnair.





«Очевидно, что в ближайшее время вести речь о возможности поездок для туристов из России в Финляндию смысла нет, - говорит по этому поводу менеджер компании «Путешествуем вместе» Дмитрий Зимин.

– На этом направлении туризм как таковой отсутствует уже пять месяцев, с 19 марта. Поскольку в России уровень заболеваемости вирусом в несколько раз выше нужных норм и снижается медленно, соответствовать финским критериям мы, наверное, сможем еще не скоро.

К тому же Финляндия, будучи членом ЕС, все равно самостоятельно не решит вопрос о въезде россиян».

/TOURBUS.RU