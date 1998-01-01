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Европа начинает вводить двойное тестирование на коронавирус вместо "долгого" карантина

Опыт Исландии по двойному тестированию готовятся перенять Великобритания и ряд других стран

Исландия стала первой европейской страной, которая дважды будет проверять всех прибывающих на коронавирус, сообщает портал SchengenVisaInfo.

"Все прибывающие в Исландию путешественники могут выбрать между двойным тестированием на COVID-19 и коротким 5-6-дневным карантином с одной стороны и 14-дневным карантином без необходимости проходить тесты с другой", — пишет портал.

Те, кто выберет двойное тестирование, должны будут пройти ПЦР-тест по прибытии в страну, а затем повторно пройти этот же тест через 5-6 дней нахождения в изоляции. Если результаты будут отрицательными, путешественники смогут прекратить карантин. Стоимость первого теста составит 55 евро, второй будет проведен бесплатно.

Возможность избежать тестов по прибытии сохранится, но в этом случае нужно будет проходить 14-дневный карантин.

"Нововведение поможет Исландии эффективнее поддерживать безопасность, в случае необходимости меры могут быть доработаны. Кроме того, пассажиры смогут избежать длительного двухнедельного карантина, если они здоровы", — отмечает портал.

Ранее Исландия сняла ограничения на въезд для граждан 14 "безопасных" стран ЕС.

"Исландский опыт двойного тестирования может применить Великобритании – на этом настаивает местный турбизнес. Сейчас Британия отстает от других стран, которые возрождают туризм путем введения систем тестирования и отказа от карантина", — пишет британская газета I, которую сегодня цитирует «Интерфакс».

В частности, Турция и Франция готовятся открыть центры тестирования на коронавирус в аэропортах и других пунктах въезда. А Германия предлагает бесплатный ПЦР-тест всем прибывающим из стран с плохой эпидемиологической обстановкой.

"Отраслевая организация Airlines UK, в которую входят британские авиакомпании British Airways, Virgin Atlantic и easyJet, направила премьер-министру страны Борису Джонсону письмо с просьбой перенять опыт Германии и заменить обязательный 14-дневный карантин тестированием.

В письме подчеркивается, что турбизнес Великобритании несет огромный ущерб из-за ограничений для въездного туризма", — заключает издание.

“Схема, которую запускают в Исландии, уже вызвала интерес в Великобритании, ведь в этом случае удастся сократить сроки карантина. На практике это означает, что туристы и бизнес-путешественники могут быстрее продолжить свою поездку, а граждане страны – выйти на работу.

К тому же двойное тестирование подразумевает более лояльный подход к странам, где произошли отдельные вспышки. В этом случае туристы смогут путешествовать в те районы, где нет коронавирусной инфекции.

Например, в этом случае немецким и британским туристам было бы разрешено ездить на Майорку, при возвращении с которой в изоляции пришлось бы посидеть всего 5 дней", - отмечает сегодня АТОР.

/TOURBUS.RU