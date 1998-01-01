Индия может стать еще одним направлением, куда в ближайшее время возобновятся рейсы из России

Индия ведет переговоры с Россией и еще 12 странами о возобновлении авиасообщения, сообщил министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури.

"Мы предлагаем некоторым странам создать "воздушные коридоры" для перемещения граждан. Переговоры ведутся с Австралией, Италией, Японией, Новой Зеландией, Нигерией, Бахрейном, Израилем, Кенией, Филиппинами, Россией, Сингапуром, Южной Кореей и Таиландом – всего 13 стран", — написал министр в своем Twitter, - информирует «Интерфакс».

Он отметил, что соответствующие договоренности уже достигнуты с США, Великобританией, Францией, Германией, ОАЭ, Катаром и Мальдивами. На данный момент речь не идет о коммерческих рейсах с этими направлениями, поскольку введенные из-за COVID-19 ограничения в стране действуют как минимум до 31 августа.

Отметим, что по состоянию на 18 августа в Индии подтверждено 2,7 млн случаев коронавируса, выздоровело почти 2 млн человек, скончалось 51,8 тысяч. За последние сутки прирост новых случаев составил почти 58 тыс. человек.

Напомним, что на днях гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что авиакомпания ведет переговоры еще с двумя азиатскими странами - Китаем и Вьетнамом - о возобновлении авиарейсов в эти страны и надеется на «открытие Европы» до 2021 года, сообщил сегодня .

"Мы работаем с Китаем, Вьетнамом, мы должны восстановиться. Ну, что мы летаем в настоящий момент в четыре страны, это ни о чем", — сказал г-н Савельев, отметив, что европейские страны пока не готовы видеть россиян, так как считают, что ситуация с распространением коронавируса "у нас немножко хуже, чем у них".

"Но раз в две недели Евросоюз пересматривает, производит определенную оценку. И есть надежда, что все-таки нас пустят", — добавил он, допустив, что это может произойти до конца текущего года.

Кроме того, портал ContryScanner на этой неделе сообщил, что, по его информации, с 1 сентября «Аэрофлот» возобновляет полеты в Черногорию. Об этом сообщил в эфире национального ТВ руководитель аэропортов Черногории Данило Орландич.

По его словам, «руководство черногорских аэропортов каждый день ведет переговоры с компаниями-партнерами, заявившими о готовности вновь вылететь в Черногорию. Так, «Аэрофлот» начнет осуществлять рейсы в нашу страну с 1 сентября».

/TOURBUS.RU