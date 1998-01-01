«Мустай Карим» все же отправится в «Северную Венецию»

Начавший карьеру с поломки винто-рулевой колонки и отмены первого рейса, новейший российский лайнер «Мустай Карим» вскоре все же должен приступить к выполнению маршрутов. В настоящее время он движется в Москву, откуда 22 августа запланирован рейс в город на Неве под названием «Северная Венеция», - сообщает наш коресспондент в северной столице.

Стоит напомнить: «Мустай Карим» пришел из Нижнего Новгорода в Петербург еще 7 августа с той целью, чтобы 10-го отправиться в первый рейс. «Сегодня новый речной круизный теплоход «Мустай Карим» впервые проследовал через центр Петербурга в разводку мостов. Через несколько дней у него первый рейс. Поздравляю коллег из «Водохода» с пополнением флотилии отличным судном», – написал об этом событии учредитель СК «Созвездие» Александр Соснин.

Однако современный пассажирский теплоход, ставший первым за 60 лет судном подобного класса, построенным на отечественной верфи, в путь по маршруту так и не отправился: выяснилось, что из-за повреждений винто-рулевой колонки сделать этого он не может. Причем построивший его завод «Красное Сормово» оказался не виноват: скорее всего, «травму» теплоход получил при перегоне в Петербург.

Теплоход действительно хорош – фактически это плавучий пятизвездочный отель. Четырехпалубный лайнер рассчитан на 329 пассажиров, а кроме кают разных классов там имеются музыкальный салон на 200 мест и читальный салон на 50, конференц-зал на 140 мест, три бара, детская комната, фитнес-центр с сауной, хаммамом, массажными кабинетами, тренажерным залом и парикмахерской, а также солярий на открытой солнечной палубе площадью 700 кв. м.

Согласно оперативным данным, устранять повреждение лайнера в Петербурге пришлось с использованием мощностей Канонерского судоремонтного завода, где одну вышедшую из строя винто-рулевую колонку (ВРК) заменили, а другую удалось отремонтировать. Однако нужный результат все же был достигнут: по данным Marine Traffic, теплоход успешно движется в сторону Москвы, откуда 22 августа должен отправиться в обратный рейс. А затем, 29-го, снова уйдет в столицу по семидневному маршруту «Люблю тебя, Москва».

Во всяком случае, эти рейсы по-прежнему значатся в его расписании. Что касается дальнейшей круизной программы, всего в ней имеется информация о более чем двух десятках туров, включая длинное 12-дневное путешествие из Москвы в Ростов-на-Дону, а также три запланированных на сентябрь-октябрь 2020 года круиза по Азовскому морю.

Генеральный директор компании «Водоходъ» Ришат Багаутдинов заявил, что «теплоход будет работать до середины ноября, а с октября станет курсировать на Азовском море». «Его маршрутная сетка выстроена таким образом, что он сначала придет из Москвы в Ростов-на-Дону, а уже оттуда сделает три круговых рейса по Азовскому морю с заходом в Анапу и Новороссийск, с проходом под Крымским мостом», - сообщил он.

По его оценке, особых проблем с заполняемостью лайнера не ожидается, поскольку это безусловная новинка, предлагающая уровень сервиса, равному которому в России фактически нет.

Как ситуация будет развиваться в реальности, покажет ближайшее время.

/TOURBUS.RU