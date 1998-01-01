Новости Петербургский туризм «просел» на 90% По мнению экспертов, в городе сохраняется множество ограничений, препятствующих восстановлению туриндустрии в полном объеме

На очередном заседании правительства города на Неве, на котором подводили итоги работы экономики Северной столицы в первом полугодии 2020-го, губернатор Петербурга Александр Беглов уверенно заявил о том, что «падение рынка туризма на фоне пандемии коронавируса составило 90%», - сообщает наш корреспондент в Северной столице. Он напомнил собравшимся в Смольном, что в 2019 году город принял рекордное число гостей, превысившее 10,4 млн человек. В 2020-м, с учетом проведения целого ряда крупных событий (в т. ч. нескольких игр Чемпионата Европы по футболу), в Северной столицы ожидали дальнейшего увеличения этого показателя. Однако уже сейчас ясно, что из-за связанных с коронавирусом ограничений (и в первую очередь по причине полного отсутствия иностранных туристов) нынче вряд ли удастся достичь даже половины прежнего объема. При этом Александр Беглов поручил правительству города подготовить все необходимые меры по восстановлению туристического потока сразу после отмены ограничений. «Туризм - это «быстрые» деньги, в которых сейчас особенно нуждается наша экономика», - подчеркнул губернатор. Спорить тут трудно: согласно опубликованной недавно Комитетом по развитию туризма данным, прямой вклад отрасли в валовой региональный продукт (ВРП) Петербурга в 2019 году составил 4,4% (209 млрд рублей), а с учетом мультипликативного эффекта доля туризма в ВРП достигает 6%. «В настоящее время около полумиллиона жителей Северной столицы так или иначе связаны с работой сферы туризма, - заявил, оценивая его вклад к экономику, глава профильного комитета Смольного Сергей Корнеев. – При этом именно туризм является драйвером развития экономики города, так как в 2019 году годовой прирост ВРП туризма (24,1%) оказался в 4,8 раз больше, чем прирост ВРП Петербурга в целом». Причем в области экспорта с питерским туризмом вообще мало кто может соревноваться, поскольку в несырьевом экспорте Петербурга отрасль занимает 44,5%. А из-за того, что границы закрыты, он практически полностью потерян. Однако не только отсутствие иностранцев снижает экономическую эффективность работы петербургского туризма. Эксперты подчеркивают: из-за сохранения ограничений по работе объектов туристического показа и, в частности, невозможности обслуживания экскурсионных групп в музеях федерального значения, слабый «ручеек» организованных туристов не расширяется. Несмотря на то, что временное ограничение на проведение досуговых, спортивных, культурных, зрелищных и иных массовых и публичных мероприятий сохранялось в городе до 16 августа, с 17-го ничего не изменилось. В частности, в основных музеях туристические группы по-прежнему не обслуживают. «Доходит до того, что организованные группы мы вынуждены разбивать для того, чтобы люди в индивидуальном порядке посетили музеи, - признаются представители операторов. – Сезон уже идет к концу, многие сервисы для группового обслуживания уже доступны, а вот экскурсии никак возобновить не могут». В этой связи специалисты уверены: в 2020-м петербургский туризм сильно потеряет в цифровых и экономических показателях, поскольку до сих пор в городе сохраняется множество ограничений, препятствующих его восстановлению в полном объеме. И даже их отмена теперь поможет не сильно – впереди «низкий» сезон. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 По тексту:



Подписка