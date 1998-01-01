Швейцария: Авиасообщение с Россией восстановлено, но туристов по-прежнему не пускают

Возобновление полетов в Цюрих и Женеву пока что никак не отразилось туристическом спросе на швейцарском направлении

Как сообщал в начале августа наш портал, "оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва — Женева — Москва"

После этого появилось сообщение, что власти Швейцарии приняли решении исключить с 8 августа Россию, Азербайджан и ОАЭ из списка стран, по прибытии из которых обязателен карантин, сообщает сайт швейцарского правительства.

Между тем ранее в посольстве Швейцарии в Москве отметили, что, несмотря на возобновление авиасообщения, сейчас «въезд открыт лишь для граждан Швейарии, обладателей вида на жительство, а также лиц, испытывающих абсолютную необходимость въехать в страну» .

Как говорится также в комментарии посольства Швейцарии в Москве, граждане России, которые «находятся в ситуации абсолютной необходимости» и которым нужно совершить поездку в Швейцарию, «нуждаются в получении специального разрешения от Посольства Швейцарии для въезда в Швейцарию, даже если у них есть действующая шенгенская виза».

Как пояснили позднее представители туркомпании «КМП Групп», визу в Швейцарию можно оформить только в случае приглашения от медицинской клиники или от высшей школы на обучение. Эти приглашения прикладываются к документам на визу и перепроверяются в посольстве.

По информации АТОР, согласно взаимным договоренностям, с 15 августа Россия и Швейцария действительно перезапустили авиарейсы. «Аэрофлот» возобновил регулярные рейсы в Женеву. По сообщению перевозчика, пока полеты будут выполняться по сокращенной программе – один раз в неделю.Также раз в неделю по маршруту Цюрих – Москва будет летать и авиакомпания SWISS.

«В Швейцарию по-прежнему можно прилететь только гражданам с ВНЖ, лицам, у которых есть разрешение на длительное обучение или лечение. Для остальных категорий путешественников въезд в Швейцарию не предоставляется возможным», – сообщили представители туроператора BSI Group.

О том, что Швейцария пока не готова принимать из России туристов, говорит и факт приостановки выдачи туристических виз. Визовый отдел Посольства и офис визового центра TLS Russia остаются закрыты с 19 марта, - отмечает АТОР.

По информации туроператоров-членов АТОР, ввиду ограничений по въезду в Швейцарию и приостановке визового процесса восстановление авиарейсов фактически никак не отразилось на туристическом спросе по направлению.

О том, что россияне пока не спешат бронировать направление на зимний период, сообщили и эксперты «КМП Групп». У туроператора есть запросы на новогодние даты, и ввиду неопределенности с открытием направления для туристов, компания обсуждает политику отмены броней с отелями.

Как отмечают в «КМП Групп», в целом швейцарские отели готовы пойти навстречу российским партнерам: они смягчают штрафные санкции и предусматривают возвраты в случае сохранения закрытых границ. При этом многие гостиницы предлагают скидки до 30% за раннее бронирование и дарят ночи «в подарок».

При этом, по оценке экспертов «КМП Групп», спрос на туры в Швейцарию может восстановиться в короткие сроки: в течение 1-2 месяцев.

Но это произойдет только в том случае, если Швейцария будет пускать все категории путешественников.

/TOURBUS.RU