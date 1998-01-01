«Самая красивая деревня России» отметила 600-летие

В этом месяце ярославское село Вятское, открывшее собой список самых красивых деревень России, отметило «большой» юбилей - 600-летие: первое его упоминание в исторических источниках относится к началу 1420-х гг. А заодно - «малый»: 10-летие историко-культурного комплекса «Вятское», созданного предпринимателем Олегом Жаровым и искусствоведом Еленой Анкудиновой, чьё имя он носит сегодня, - cообщает наш специальный корреспондент.

На первом этаже отреставрированного к юбилейным датам в доме XIX века открылся туристско-информационный центр, на второй переехала из Москвы штаб-квартира Ассоциации самых красивых деревень и городов России.

«Мы очень рады событию, к которому шли без малого шесть лет. То, что штаб-квартира открылась именно здесь, не случайно - Вятское самый первый участник нашей Ассоциации, - сказал на открытии президент Ассоциации «Самые красивые деревни и городки России» Александр Мерзлов. -Здесь мы сможем обучать всех, кто претендует на место в нашей Ассоциации — сегодня в ней 16 действительных членов и 40 претендентов»

«За десять лет восстановлено более тридцати объектов культурного наследия, действует 15 музеев, три гостиничных комплекса. За последний год Вятское посетило около 300 тысяч туристов», - коротко подвела итог генеральный директор историко-культурного комплекса «Вятское» Елена Шахова.

Вскоре после Нового года в Вятском появился Музей часов, а два открылись в юбилейные дни: в одном здании с ТИЦ — музей когда-то очень популярной в нашей стране венской мебели, а на окраине села - парк исторической реконструкции фатьяновской культуры (XXVIII — XIX вв. до н. э.).

«Имя эта уникальная культура получила по названию первого могильника, открытого в 1873 году у деревни Фатьяново Даниловского уезда Ярославской губернии. В этом парке, который создавался в течение пяти лет, мы хотели бы показать повседневную жизнь наших далёких предков — они жили в куда более тяжёлых условиях, чем, скажем, население древнего Египта, Междуречья и Ближнего Востока», - сказала заместитель генерального директора ИКК «Вятское» Нина Мальцева.

В здании пожарной каланчи открылась выставка «Цирк зажигает огни»: свою коллекцию цирковых реликвий показывает известный российский артист и ведущий Александр Олешко. «Я с удовольствием передал её сюда, - пояснил г-н Олешко, - она должна дарить радость и побуждать к творчеству. Выставка - моё признание в любви к цирку искусству, к любимым клоунам, Юрию Никулину прежде всего. Я счастлив, что теперь именно здесь, в Вятском будет возможность «встретить» братьев Запашных, Юрия Куклачёва, Олега Попова и других корифеев манежа. И теперь всякий раз я буду приезжать сюда с чемоданом - коллекция будет пополняться постоянно».

В помещении кухни бывшего ресторана (сейчас в его здании — Музей часов) начала работать лавка «Вятские гостинцы». Вятское , как известно, славится своими огурцами — в первую очередь солёными. Но предлагаемый туристу ассортимент ими не ограничивается. Кто пробовал, например, огуречное варенье?

Турист сможет попробовать огуречные настойки и лимонад, и даже варенье из огурца. «Огурцы должны быть обязательно свежими и чистыми, к ним добавляется сахар, а также лимон, апельсин и розмарин - для запаха. Варится оно не более 20 минут, а потом оно непременно пропитывается», - поделилась рецептом одна из местных жительниц.

И добавила: «А для любителей чего-то покрепче есть фирменная настойка из солёного огурца!».

Почётным гостем Вятского был Фабрис Солар - инициатор побратимства нашего села с французской коммуной Семюр ан Брионе. Гости из Франции преподнесли Вятскому музыкальный подарок: выступление семьи Солар и восьми её детей. Выступление предварило концерт академии «Голос и скрипка», которой руководит знаменитая оперная певица Любовь Казарновская.

«Село Вятское, как известно, воспето Некрасовым в поэме «Кому на Руси жить хорошо» под именем Кузьминского, и нельзя не гордиться не только столь замечательными местами, но и командой работающих здесь людей, которые готовы и которые умеют превращать в праздник даже самый обычный день российского села» -заявила г-жа Казарновская.

— С сегодняшнего дня Вятское сотрудничает с международной Ассоциацией «Моцарт», и вскоре в нём появится штаб-квартира ассоциации «Моцарт-Золотое кольцо».

/TOURBUS.RU