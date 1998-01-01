Новости Новости туроператоров Coral Travel обеспечит отель и перелет в случае задержки в Турции из-за коронавируса/ «Алеан» начал возвращать деньги за несостоявшиеся туры/ «Русский Экспресс» продлил фингарантии до конца 2021 года

Coral Travel обеспечит отель и перелет в случае задержки в Турции из-за коронавируса Беспокойство туристов по поводу возможных проблем на отдыхе из-за коронавируса вполне оправдано. Чтобы успокоить своих клиентов и обеспечить им максимально комфортный отдых, Coral Travel решился на беспрецедентную для рынка акцию – взял на себя расходы в случае задержки в Турции из-за коронавируса. Все туристы Coral Travel обеспечены страховкой, в которой лечение коронавируса проставляется автоматически. Если случай является страховым, то есть, медицинская помощь предусмотрена страховым полисом, турист использует свою страховку. Если во время отдыха в Турции у него возникнет проблема, связанная с коронавирусом, и не предусмотренная страховкой, Сoral Travel бесплатно обеспечит туриста проживанием, трансфером в аэропорт и обратным билетом в Россию. Более того, оператор предоставит бесплатно отель, трансфер и обратный авиаперелет семье заболевшего. «Мы взяли расходы на себя, так как считаем нужным поддержать своих клиентов и финансово, и эмоционально, - говорит руководитель отдела по связям с общественностью Марина Макаркова. - Мы гарантируем туристам отдых с минимальными рисками». Акция называется «Отдыхай без забот» и распространяется на туры с вылетами до 31 августа. Туроператор «Алеан» начал возвращать деньги за несостоявшиеся туры Национальный туроператор «Алеан» начинает возврат средств туристам за туры, которые отменили из-за пандемии коронавируса. До конца сентября в компании планируют выплатить клиентам 500 млн рублей. «Несмотря на сложную весну и укороченный сезон, к концу лета у нас появилась финансовая возможность вернуть деньги всем туристам в полном объеме, - объясняет генеральный директор туроператора Илья Уманский. – Поддержание репутации ответственного и надежного партнера – один из главных приоритетов нашей компании, поэтому, если клиент не готов переносить свой тур на этот или следующий год, мы возвращаем средства». Около 30% клиентов туроператора воспользовались возможностью сделать перебронирование на другие даты или на другие курорты и уже отдохнули или отдохнут до конца 2020 года. Часть туров перенесли на следующий год. Несмотря на то, что многие отели еще не сформировали цены на сезон-2021, АЛЕАН гарантирует сохранение текущей стоимости проживания, если поездка переносится на следующий год и все остальные ее параметры (количество человек, даты, отель, категория номера и пр.) не меняются. Возможность переноса тура доступна и сейчас. Русский Экспресс» продлил фингарантии до конца 2021 года Холдинг «Русский Экспресс» сообщил о продлении финансовых гарантий до 31 декабря 2021 года. Финансовое обеспечение на сумму 50 млн рублей предоставлено «Русскому Экспрессу» партнером холдинга, страховой компанией ERV . Как подчеркнули представители пресс-службы «Русского Экспресса», в нынешней ситуации наличие продленной финансовой гарантии у туроператора особенно важно для его партнеров. Это дает туроператору, в том числе, право подписывать дополнительные соглашения об исполнении обязательств до указанной даты (31 декабря 2021 года) в рамках утвержденного правительством в июле Положения о порядке переноса и возмещения стоимости туров, не состоявшихся из-за коронавируса. По информации АТОР, о продлении своих финансовых гарантий сообщили также туроператоры PAC Group и ПАКС. |/TOURBUS.RU

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