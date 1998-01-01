Новости Каждый четвертый турист приобретает страховку от коронавируса Компании Biletix и «АльфаСтрахование» представили нашему порталу исследование, показывающее обеспокоенность наших туристов эпидемиологической обстановкой на курортах

Более 24% российских путешественников приобретают страховку от коронавируса вместе с покупкой авиабилетов. Такие данные следуют из анализа продаж данной услуги в первую неделю её запуска от интернет-сервиса для путешественников Biletix и компании «АльфаСтрахование». «Согласно нашей аналитике, в январе-июле 2020 года вместе с авиабилетами туристические страховки приобретали 10% туристов. На этом фоне показатели продаж страховки от Covid-19, превышающие средний показатель более чем в два раза, свидетельствуют не только о крайней востребованности данной услуги, но и об озабоченности туристов вопросом защиты от коронавируса во время путешествий», – отметил глава Biletix Игорь Константинов. «Полис от коронавируса – это своевременная страховая защита, созданная с заботой о жителях нашей страны. В текущей обстановке она позволяет чувствовать себя еще увереннее в путешествиях и получить финансовую поддержку при выявлении нового вируса. Рады, что это услуга пользуется спросом среди путешествующих, уверены, что доля пользователей страховыми услугами будет продолжать расти», – говорит Дмитрий Мигачев, директор департамента страхования пассажиров «АльфаСтрахование». По данным опроса, проведенного Biletix в прошлом месяце с участием 1997 человек, больше половины туристов уверены, что опасность эпидемии для путешествий еще не миновала. При этом такого мнения относительно путешествий по России придерживается 55% респондентов, за границу – 59%. 74% российских туристов поддерживают сохранение карантинных мер в аэропортах, 71% – в самолётах, 63% – в гостиницах и 53% – на курортах и пляжах. Несмотря на эту обеспокоенность, продажи авиабилетов по России в июле достигли 89% от показателя предыдущего года, при этом число бронирований в Сочи выросло более чем в 2 раза, на Алтай – в 4,5 раза, а в Крым – на 16%. В случае заболевания коронавирусом, действующая в течение 14 дней с даты вылета страховка позволяет возместить до 1 млн рублей и получить фиксированную выплату в размере 50 тыс. рублей в случае госпитализации. Стоимость страховки полностью возвращается в случае вынужденной или добровольной отмены рейса. /TOURBUS.RU

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