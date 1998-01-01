Следующими странами, куда полетит «Аэрофлот», могут стать Китай, Вьетнам и Черногория

ПАО "Аэрофлот" ведет переговоры с Китаем и Вьетнамом о возобновлении авиарейсов в эти страны и надеется на «открытие Европы» до 2021 года, сообщил сегодня гендиректор авиакомпании Виталий Савельев в эфире телеканала "Россия 24" .

"Мы работаем с Китаем, Вьетнамом, мы должны восстановиться. Ну, что мы летаем в настоящий момент в четыре страны, это ни о чем", — сказал г-н Савельев, отметив, что европейские страны пока не готовы видеть россиян, так как считают, что ситуация с распространением коронавируса "у нас немножко хуже, чем у них".

"Но раз в две недели Евросоюз пересматривает, производит определенную оценку. И есть надежда, что все-таки нас пустят", — добавил он, допустив, что это может произойти до конца текущего года.

Также г-н Савельев отметил, что с возобновлением авиасообщения с Турцией с 1 августа рейсы на это направление показывают высокую загрузку.

"Мы видим загрузку, которая сейчас идет на турецкие курорты — Бодрум, Даламан. Это примерно 96-97% отдельные рейсы, а средняя — больше 85%", — уточнил он, отметив, что дальнейшая динамика будет зависеть от того, случится ли "вторая волна" пандемии.

Несмотря на восстановление авиаперевозок относительно марта-апреля, оперативные показатели "Аэрофлота" все еще остаются вдвое ниже прошлогодних.

"Мы сейчас уже летаем в сутки порядка 400 рейсов — это примерно половина от того, что мы делали в прошлом году в это время. То есть, 800 рейсов для нас — это нормальная ситуация. Перевозим мы пассажиров сейчас порядка 50 тыс. — это тоже примерно в два раза меньше, чем мы обычно перевозим. Но буквально в марте мы везли всего 3 тыс. человек и сделали всего порядка 10 рейсов", — добавил глава авиакомпании.

Кроме того, сегодня портал ContryScanner сообщил, что, по его информации, с 1 сентября «Аэрофлот» возобновляет полеты в Черногорию. Об этом сообщил в эфире национального ТВ руководитель аэропортов Черногории Данило Орландич.

По его словам, «руководство черногорских аэропортов каждый день ведет переговоры с компаниями-партнерами, заявившими о готовности вновь вылететь в Черногорию. Так, «Аэрофлот» начнет осуществлять рейсы в нашу страну с 1 сентября».

Спикер также сообщил, что о согласовании с национальным перевозчиком Сербии начала полетов в Белград: «Линия, которая ведет в Белград, — основная ветка, как для аэропортов страны, так и для ее экономики. С 19 августа будет осуществляться ежедневно 8 авиарейсов в Белград. Отправные точки – Тиват и Подгорица.

Кроме того,согласно договоренностями с Air Serbia, планируется 23 августа запустить новый маршрут Ниш — Тиват».

/TOURBUS.RU