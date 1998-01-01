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17 августа
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Союз туристических организаций Беларуси призывает остановить насилие в стране/ Президенты России и Турции обсудили вопросы безопасности туристов/ Авиакомпания SWISS возобновила регулярные рейсы Цюрих - Москва
Союз туристических организаций Беларуси призывает остановить насилие в стране
Республиканский Союз туристических организаций (РСТО) Беларуси обратился с открытым письмом к властям страны, в котором требует остановить применение насилия к обычным гражданам и решать все проблемы в мирном формате, - сообщает АТОР.
«Республиканский Союз туристических организаций осуждает применение насилия к обычным гражданам.
К сожалению, таким насилием отмечены все последние дни в нашей стране. Это противоречит Конституции и недопустимо в цивилизованном государстве, где все проблемы и спорные вопросы должны решаться мирным путем.
Инвестиционный климат, турбизнес, многие отрасли экономики зависят от имиджа государства. А в настоящее время имиджу Беларуси – миролюбивой, тихой, чистой во всех смыслах страны – наносится огромный ущерб. Беларусь рискует превратиться в страну - изгоя. О въездном туризме можно будет забыть на долгие долгие годы. Ущерб экономике может быть непоправим!
РСТО требует остановить насилие! Просим решать все проблемы в мирном формате!», – говорится в открытом письме Республиканского Союза туристических организаций Беларуси.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает, что разделяет мнение своих белорусских коллег из турбизнеса и поддерживает призыв к прекращению насилия. «Белоруссия всегда была островком спокойствия на выездном туристическом рынке России. Сегодня же, в связи с событиями в Беларуси, многие российские туристы отложили свои планы посетить эту страну, туроператоры фиксируют снижение спроса на направление и аннуляции уже оплаченных туров.
Текущая ситуация не может не беспокоить и российских туроператоров, которые полностью разделяют призыв белорусского турбизнеса к властям Беларуси о скорейшем прекращении применения насилия к обычным гражданам и переводе конфликта в мирное и цивилизованное русло», - говорится в комментарии АТОР.
Президенты России и Турции обсудили вопросы безопасности туристов
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил необходимость обеспечения эпидемиологической безопасности находящихся в Турции российских туристов, сообщает сегодня пресс-служба Кремля.
"С учетом возобновления регулярного авиасообщения с Анкарой и Стамбулом, а также курортными районами Турции — Владимир Путин подчеркнул важность обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности находящихся в Турции российских граждан", — сказано в сообщении.
В нем также подчеркивается, что "в этом контексте отмечена востребованность расширения сотрудничества по линии профильных ведомств в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, в том числе в связи с регистрацией в России вакцины для профилактики данного заболевания".
Авиакомпания SWISS возобновила регулярные рейсы Цюрих — Москва.
Первый после закрытия авиасообщения между Россией и Швейцарией рейс а/к SWISS ,sk выполнен в субботу из Цюриха в Домодедово, сообщил московский аэропорт в своем телеграм-канале. В этот же день самолет SWISS вылетел обратно.
По данным сайта SWISS, полеты по маршруту Цюрих — Москва — Цюрих будут выполняться раз в неделю, по субботам.
Напомним, что правительственный штаб по борьбе с коронавирусом разрешил возобновить пассажирские регулярные рейсы между РФ и Швейцарией с 15 августа. "Аэрофлот" после этого объявил о перезапуске рейсов по маршруту Москва — Женева. Полеты будут выполняться из Шереметьево раз в неделю.
/TOURBUS.RU
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