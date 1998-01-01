Новости Горячие новости Союз туристических организаций Беларуси призывает остановить насилие в стране/ Президенты России и Турции обсудили вопросы безопасности туристов/ Авиакомпания SWISS возобновила регулярные рейсы Цюрих - Москва

Союз туристических организаций Беларуси призывает остановить насилие в стране Республиканский Союз туристических организаций (РСТО) Беларуси обратился с открытым письмом к властям страны, в котором требует остановить применение насилия к обычным гражданам и решать все проблемы в мирном формате, - сообщает АТОР. «Республиканский Союз туристических организаций осуждает применение насилия к обычным гражданам. К сожалению, таким насилием отмечены все последние дни в нашей стране. Это противоречит Конституции и недопустимо в цивилизованном государстве, где все проблемы и спорные вопросы должны решаться мирным путем. Инвестиционный климат, турбизнес, многие отрасли экономики зависят от имиджа государства. А в настоящее время имиджу Беларуси – миролюбивой, тихой, чистой во всех смыслах страны – наносится огромный ущерб. Беларусь рискует превратиться в страну - изгоя. О въездном туризме можно будет забыть на долгие долгие годы. Ущерб экономике может быть непоправим! РСТО требует остановить насилие! Просим решать все проблемы в мирном формате!», – говорится в открытом письме Республиканского Союза туристических организаций Беларуси. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает, что разделяет мнение своих белорусских коллег из турбизнеса и поддерживает призыв к прекращению насилия. «Белоруссия всегда была островком спокойствия на выездном туристическом рынке России. Сегодня же, в связи с событиями в Беларуси, многие российские туристы отложили свои планы посетить эту страну, туроператоры фиксируют снижение спроса на направление и аннуляции уже оплаченных туров. Текущая ситуация не может не беспокоить и российских туроператоров, которые полностью разделяют призыв белорусского турбизнеса к властям Беларуси о скорейшем прекращении применения насилия к обычным гражданам и переводе конфликта в мирное и цивилизованное русло», - говорится в комментарии АТОР. Президенты России и Турции обсудили вопросы безопасности туристов Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил необходимость обеспечения эпидемиологической безопасности находящихся в Турции российских туристов, сообщает сегодня пресс-служба Кремля. "С учетом возобновления регулярного авиасообщения с Анкарой и Стамбулом, а также курортными районами Турции — Владимир Путин подчеркнул важность обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности находящихся в Турции российских граждан", — сказано в сообщении. В нем также подчеркивается, что "в этом контексте отмечена востребованность расширения сотрудничества по линии профильных ведомств в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, в том числе в связи с регистрацией в России вакцины для профилактики данного заболевания". Авиакомпания SWISS возобновила регулярные рейсы Цюрих — Москва. Первый после закрытия авиасообщения между Россией и Швейцарией рейс а/к SWISS ,sk выполнен в субботу из Цюриха в Домодедово, сообщил московский аэропорт в своем телеграм-канале. В этот же день самолет SWISS вылетел обратно. По данным сайта SWISS, полеты по маршруту Цюрих — Москва — Цюрих будут выполняться раз в неделю, по субботам. Напомним, что правительственный штаб по борьбе с коронавирусом разрешил возобновить пассажирские регулярные рейсы между РФ и Швейцарией с 15 августа. "Аэрофлот" после этого объявил о перезапуске рейсов по маршруту Москва — Женева. Полеты будут выполняться из Шереметьево раз в неделю. /TOURBUS.RU

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