Aneх Tour прекращает первую программу чартерных рейсов в Хакасию

Туроператор Aneх Tour, впервые запустивший чартеры в Хакасию 19 июля, заменил их регулярной перевозкой из-за просевшего спроса, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, которую цитирует «Интерфакс».

Продажи турпакетов в Хакасию начались в июне. Полетная программа из Москвы в Абакан на рейсах Azur Air была заявлена с 19 июля по 6 сентября 2020 года.

"Первые два рейса Azur Air заполняли менеджеры столичных и региональных турагентств, которые знакомились с регионом, а места на последующих бортах находились в свободной продаже. Очевидно, что спрос на направлении сократился сразу после открытия авиасообщения с Турцией", — расссказала г-жа Тюрина.

Эксперт добавила, что многие туристы, которые прилетали в Хакасию чартерными рейсами, не покупали турпакеты. "Видимо, они решили воспользоваться доступной перевозкой и не ограничивать себя рамками предложенной программы. Хакасия – направление не пляжного, а познавательного отдыха.

Людям важно спокойно передвигаться, проводить в музеях столько времени, сколько хочется, не торопясь посещать интересующие их достопримечательности. Это не массовый поток", — отметила эксперт.

В результате туроператор Anex Tour принял решение заменить чартеры регулярной перевозкой самолетами авиакомпании S7.

В компании подчеркнули, что опыт взаимодействия с республикой по продвижению нового туристического бренда считают удачным — об этом говорят как продажи, так и повышение спроса у соседних регионов. Туроператор ранее строил планы и на зимний сезон, а также рассматривал курорт "Озеро Шира" в качестве объекта инвестирования.

"Хакасия долгие годы была востребована только индивидуальными путешественниками из-за высокой цены перелета и нераскрученности направления. Сейчас при наличии субсидированных регулярных авиарейсов туристы могут туда поехать. Многие регионы раскручивались еще со времен СССР, Хакасия в этом смысле недооценена, поэтому сейчас важна не столько коммерческая отдача, сколько популяризация направления", — отметила Ирина Тюрина.

Ранее, представляя новую чартерную программу, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова заявила, что «это новое и неожиданное направление, которое наверняка будет интересно многим. Есть множество людей, которые захотят и единения с природой, и необычного отдыха.

По Хакасии общими усилиями удалось сформировать не только интересные, но и доступные по цене туры. Пока в пилотном режиме для Москвы. Но обязательно будем их расширять».

В то же время Валентин Коновалов, глава Республики Хакасия, заявлял, что его регион готов принимать «требовательных гостей».

По его словам, именно благодаря совместной работе с Ростуризмом и всеми заинтересованными сторонами удалось сократить стоимость перелета в Хакасию почти вдвое и сделать общую цену тура доступной (она начинается от 52 тыс. рублей на двоих). «За эти деньги люди получают возможность увидеть то, что ранее им увидеть не удавалось, – подчеркивал ранее глава региона. - Наша задача – не ударить в грязь лицом и продемонстрировать гостям достойный уровень качества услуг».

/TOURBUS.RU