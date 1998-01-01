Карта гостя Петербурга «закрылась»

«Работа сервиса «Карта Гостя Санкт-Петербурга» в 2020 году остановлена. Обслуживание по картам не производится», – такое сообщение появилось на официальном портале сервиса, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

«В год своего 10-летия мы с сожалением сообщаем, что владелец St. Petersburg Card принял решение об остановке проекта на неопределённый срок в связи с последствиями пандемии COVID-19», – подтвердили в компании.

«Действующий коллектив St. Petersburg Card прощается с партнёрами и благодарит всех коллег за множество прекрасных мгновений, проведённых вместе в процессе общего дела, - говорят организаторы программы в своём обращении. - Мы уверены, что оно способствовало диалогу культур, укреплению дружбы между людьми разных стран и континентов, культурному просвещению».

Стоит напомнить, что за 10 лет развития первый в России проект в формате City Card увеличил количество музеев-партнёров с четырёх до семидесяти, а ежегодно к программе присоединялись новые партнёры, среди которых водные и автобусные экскурсии, рестораны и отели. Согласно официальной статистике, к 2020 году туристической картой воспользовались гости из России и более чем ста стран мира.

И хотя к сезону 2021 года «Карта гостя Санкт-Петербурга» планирует восстановить работу, продолжив техническую модернизацию, которая велась с 2019-го, окончательной ясности в этом вопросе пока нет. И, соответственно, хотя бы примерные сроки возвращения к работе остаются неясными.

«Работу сферы туризма в любом популярном городе мира сейчас трудно себе представить без использования аналогичного сервиса, - считает глава компании «Леон элит тревел» Жанна Ямпольская.

– Ведь благодаря ему гости могут существенно экономить и получать целый ряд услуг без очередей, а участники проекта гарантируют себе дополнительный приток клиентов. Однако в этом сезоне, который в Петербурге фактически уже идет к концу, похоже, спрос на такой сервис оказался слишком низким для того, чтобы обеспечивать «плавучесть» проекта».

Стоит напомнить, что работавшая в течение 10 последних лет туристическая карта, рассчитанная на использование в течение двух, трех, пяти и семи дней, в последнее время обеспечивала свободный вход в более чем 70 музеев Петербурга, скидки от партнеров в ресторанах, отелях и сувенирных магазинах, а также одновременно являлась средством оплаты транспорта, позволяя экономить 30-35% всех расходов на эти цели.

Кроме того, пользователи в дополнение к карте получали и карманный путеводитель по городу.

/TOURBUS.RU