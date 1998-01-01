Отправиться отдыхать в России и получить кэшбек готовы 6% россиян

Идея путешествия по России по программе, в рамках которой в период с 15 августа по 20 декабря текущего года можно компенсировать расходы на поездку по карте "МИР" в размере до 15 тыс. рублей, привлекательна для каждого пятого россиянина (22%), свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru.

Согласно опросу, 6% россиян однозначно готовы отправиться в такую поездку по стране, еще 16% респондентов рассматривают такую возможность.

Исследование показало, что наибольший интерес к путешествиям по России в рамках этой программы проявляет молодежь в возрасте до 24 лет — такой вариант оказался привлекательным для каждого четвёртого респондента данной возрастной категории (26%): 8% опрошенных этого возраста однозначно готовы отправиться в тур, допускают эту возможность 18% респондентов.

В свою очередь, три четверти россиян (78%) скептически относятся к такому варианту, при этом однозначно не готовы отправиться в подобные туры 36% сограждан, и 42% сограждан считают, что они, скорее всего, к этому не готовы, отмечают в Superjob.ru.

Наиболее скептически к подобным вояжам настроены россияне в возрасте 35-44 лет (81%) — 38% респондентов этой возрастной категории однозначно к этому не готовы, 43% опрошенных этого возраста не готовы "скорее всего".

Опрос показал, что основными причинами скептического отношения к путешествиям по такой программе — опасения неблагоприятной эпидемиологической обстановки и сложностей с выполнением всех условий покупки туристической путевки, за которую положена компенсация расходов.

По данным Superjob.ru, больше половины россиян (56%) информированы о возможности путешествовать по такой программе, наибольшую информированность демонстрируют респонденты в возрасте от 45 лети старше (65%). Впервые слышат о таких турах 44% сограждан, среди молодежи до 24 лет таких респондентов оказалось больше половины (55%).

Опрос был проведён 12-13 августа 2020 года среди 1600 респондентов старше 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 332 населённых пунктах, во всех федеральных округах.

Напомним, что программа стимулирования внутреннего туризма в виде возврата кэшбека на туры по России стартует в ночь с 20 на 21 августа и продлится неделю.

Участвующие в программе туристы получат возврат средств на карту «МИР» в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, что составит до 20% от стоимости поездки. При этом путешествие необходимо совершить до конца этого года. В программе участвуют все регионы России, по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки будут доступны по кэшбеку с 1 октября

Как сообщалось ранее, правительство РФ выделяет 15 млрд рублей на программу стимулирования внутреннего туризма, разработанную Ростуризмом. В ее рамках туристы получат кэшбек на туры по России в размере 5 тыс. рублей за поездку стоимостью от 25 до 50 тыс. рублей, 10 тыс. – от 50 до 75 тыс., 15 тыс. – за поездку дороже 75 тыс. рублей.

Как ранее сообщала глава ведомства Зарина Догузова, программа позволит загрузить отели и другие объекты, связанные с обслуживанием туристов, после окончания высокого сезона. По ее мнению, кэшбек захотят получить туристы, которые планировали отпуск и вне курортного сезона, в том числе на осенние школьные каникулы и вплоть до декабря.

В то же время, в РСТ ранее заявляли, что туроператорам дали слишком мало времени на подключение к программе кэшбека за туры по России и за такой срок многие из них не успевают подготовить туры, соответствующие условиям программы и провести все необходимые технические работы.

/TOURBUS.RU