«Государева дорогу» хочет стать альтернативой «Золотому кольцу»

«Эта поездка – не шоу, а экспертиза: в ней участвуют не чиновники, а люди, которые поездили по миру и им есть с чем сравнивать, – так охарактеризовал автопробег по маршруту проекта «Государева дорога» президент Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев. - Их задача – оценить этот уникальный маршрут и его компоненты, включая придорожную инфраструктуру. А также все, что может заинтересовать путешественников».

По его словам, в автопробеге в период с 10 по 15 августа участвовали 9 экипажей и 15 человек, которые на собственном опыте хотят убедиться, насколько приспособлен маршрут к приему любителей автопутешествий. Как считает Сергей Лобарев, «пока автотуризм в России не слишком развит, однако вполне заслуживает поддержки как на местном, так и на федеральном уровнях».

«В России насчитывается 55 млн водителей: одних только водителей «автодомов» более 2 тыс. А ведь это 55 млн семей… - констатирует он. - Именно они могут помочь развитию не только этого проекта, но и всего российского туризма в целом. Ведь автотуризм тянет за собой сельский, агро и др. виды туризмы. Он вполне заслуживает системного внимания со стороны государства, включая грантовую поддержку».

Как заявил председатель комитета Ленинградской области по туризму Евгений Чайковский, «в этом году мы вошли в проект очень интенсивно и готовы тратиться на его развитие». «Проект знаковый и должен принести его участникам большие преимущества, – уверен он. - Для нас активный туризм, в том числе автотуризм, является приоритетом. В этой связи приступаем к проектированию автокемпингов, которые будут максимально приспособлены к приему автотуристов и караванеров: уже в этом году на подготовку «зеленых» стоянок и кемпингов будет потрачено около 14 млн рублей».

Вместе с тем, по его мнению, «Государева дорога» – это не только автопутешествия, но и велосипедные и железнодорожные туры. «Мы хотим, чтобы к нам приезжали на самых разных видах транспорта,. – подчеркнул он. – Ведь основная задача проекта – привлечь гостей туда, где раньше по разным причинам они бывали нечасто».

Участники автопробега уверены – за «Государевой дорогой» большое будущее. Так, журналист и писатель Павел Садчиков заявил, что «хочешь быть счастливым – путешествуй».

«Путешествие – это бесконечная книга, которую надо все врем читать и перечитывать, – считает он. - И хотя по отдельным частям этого маршрута я поездил немало, даже не подозревал, что на нем можно увидеть столько уникального и нового». А эксперт Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга Денис Манько уверен, что «проект, который объединяет 4 региона России, станет примером того, как можно сотрудничать для успеха общего дела».

Стоит напомнить, что туристический маршрут «Государева дорога» проходит по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей: он появился в 2018 году по инициативе Тверской области. А в июне 2019-го соглашение о развитии проекта, которому был придан статус межрегионального, подписали все 4 региона и Федеральное агентство по туризму.

Разработчики и организаторы новинки считают, что со временем «Государева дорога» может стать таким же популярным, как «Золотое кольцо»: по предварительным оценкам, к 2025 году турпоток на маршруте может вырасти до миллиона человек.

/ TOURBUS.RU