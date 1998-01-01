Турция: туристов с COVID-19 оставят в отеле

Туристы, у которых на отдыхе в Турции выявят COVID-19, а также члены их семей, будут находиться на изоляции в своем отеле, следует из разъяснений турецких властей посольству РФ в этой стране.

Согласно информации российского диппредставительства, если у прибывающего в страну туриста температура превысит 37,8 или проявятся другие симптомы заболевания, ему будет бесплатно сделан тест ПЦР, - сообщает «Интерфакс».

«При положительном результате теста гость будет доставлен в больницу. Решение о необходимости госпитализации будут принимать врачи. Лечение больного будет осуществляться только с его согласия», — отмечается в сообщении.

Если для лечения не понадобится нахождение в стационаре и будет принято решение об изоляции больного на определенный срок, он со своими близкими будет размещен в отдельном блоке для изоляции в гостинице, которую он зарезервировал. «Гость с COVID-19, а также члены его семьи или проживающие вместе с ним в одном номере должны будут в течение срока проживания оставаться в номерах, выделенных гостиницей под изоляцию, и не выходить из этих помещений, о чем они будут письменно извещены под подпись», — говорится в документе.

При этом срок и условия размещения будут соответствовать договору брони. Если срок изоляции может превысить указанную в договоре длительность отдыха в отеле, дополнительные расходы по размещению больного и его близких (с максимальным ограничением в 15 дней) несет гостиница в рамках отдельной страховки для объектов размещения. «Туристу необходимо уточнить, имеет ли выбранный им отель такую страховку», — подчеркивается в разъяснениях.

Также из сообщения посольства следует, что находившиеся рядом с зараженным COVID-19, например, сидевшие на расстоянии двух метров от него пассажиры того же самолета, но при этом носившие маску, — контактировавшими не считаются.

В целом отслеживание туристов, которые контактировали с зараженным, происходит при помощи указанных в анкете данных о месте пребывания и телефонному номеру для связи. «При необходимости делаются тесты. В случае положительного результата турист помещается в карантин или, если будет принято такое решение, направляется на лечение», — отмечается в документе. Если результат теста контактировавшего отрицательный, он продолжит отдых.

Посольство РФ в Турции также отмечает, что перечень страховых компаний, уполномоченных Минздравом Турции для оформления страховок с покрытием случаев COVID-19, можно найти по адресу: https://www.covidinsurance4turkey.com/.

Находящиеся на отдыхе в Турции иностранцы до возвращения на родину могут сдать анализ в гостинице, а также в центрах диагностики или в аэропорту. В больнице тест стоит 15 евро, в гостинице и аэропорту – 30 евро. Отели с номерным фондом, превышающим 50 комнат, в рамках сертификата «Безопасный туризм» предоставляют возможность по желанию гостей сделать тест на COVID-19 в месте размещения.

Тесты, производимые во всех диагностических центрах страны, регистрируются в базе данных. Результат теста можно найти на портале https://enabiz.gov.tr/.

Дипломаты напоминают, что во всей Турции на рынках, в магазинах и в общественном транспорте ношение масок является обязательным.

В Стамбуле, Анкаре, Измире, Мугле и многих других городах, а также в некоторых районах Антальи ношение масок в общественных местах является также обязательным. Следует соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. К нарушителям этих правил применяются штрафные санкции.

/TOURBUS.RU