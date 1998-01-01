ЭТО ЛЮБОПЫТНО: «Царь-поднос» привлечет в подмосковное Жостово новых туристов

В Жостово создают «Царь-поднос», который претендует на включение в Книгу рекордов Гиннеса. Его размеры – 2,1 на 1,5 метра, он самый большой в истории промысла и, вероятно, в истории страны, - сообщает наш специальный корреспондент.

В августе этого года уникальной «Жостовской фабрике декоративной живописи» исполняется 195 лет. В честь последней юбилейной даты мастера из Жостова завершают создание уникального 84-килограммового «Царь-подноса» - самого большого декоративного блюда не только в России, но и в мире, которое будет представлено в Москве. Изготовленный из стали, он имеет толщину 5 мм и для его перемещения обычно задействуют шесть человек.

«Ещё в начале XIX века в ряде подмосковных сел и деревень бывшей Троицкой волости (ныне Мытищинский район Московской области) — Жостово, Осташково, Хлебниково, Троицком по инициативе братьев Вишняковых возникли мастерские по изготовлению расписных лакированных изделий из папье-маше, - рассказывает главный художник Жостовской фабрики Михаил Лебедев.

Именно ему принадлежит эскиз подноса, который начали расписывать ещё в середине марта.

«Обычно живописцы на фабрике творят без эскизов, но на этот раз в этой тонкой работе принимали участие 23 живописца, - говорит Михаил, - Мы хотели, чтобы каждый работающий художник вложил в создание этого подноса частичку своей души. Так что перед тем как приступить к росписи, сделали небольшой скетч, где каждому мастеру прописали отдельный цветок.

Молодые мастера расписывали по краям, а именитые – в середине. Роспись у нас многослойная и поэтому приходилось ждать: каждый слой высыхает 3–4 дня. При этом поднос попросту не влезал в печь, сушка проходила в естественных условиях. Еще одна особенность - наши мастера обычно во время росписи держат подносы на коленях, а тут такую громадину нельзя положить даже на стол. Пришлось закреплять вертикально».

Руководитель оргкомитета фестиваля "Русское поле" Маргарита Железнова добавила, что пандемия тоже внесла коррективы в процесс производства. Но сейчас декоративное блюдо практически готово. Пока оно скрыто от посторонних глаз.

«Царь-поднос» будет представлен 29 августа на фестивале славянского искусства "Русское поле", который пройдёт в онлайн-формате. Мы уже подали заявку в Книгу рекордов России, и её представители приедут на фестиваль фиксировать наше достижение», - прокомментировала она.

Впоследствии рекордсмен будет доставлен в музей Жостово на улице Дивной, где его смогут увидеть все желающие.

Генеральный директор фабрики Андрей Климачев добавялет, что они уже пережили и взлеты, и падения, но в настоящий момент работают во всю силу.

«Жостовская роспись является одной из визитных карточек России, искусством, известным на весь мир, - уверен он, - Металлические лакированные подносы с авторской многослойной росписью – настоящая гордость России.

В этом смысле «Царь-поднос» – символичное изделие, олицетворяющее гостеприимство и широкую душу русского народа, и замечательный арт-объект, который, как мы надеемся, по достоинству оценят не только россияне, но и в будущем, - наши зарубежные гости. Ведь эскурсии на Жостовскую фабрику и в наш музей пользуются огромной популярностью».

/TOURBUS.RU