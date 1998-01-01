Новости Израиль восстанавливает международное авиасообщение и туризм В первую очередь возобновятся рейсы в Грецию, Болгарию и Хорватию, впереди — полеты на Кипр, в Венгрию и даже в ОАЭ

Как сообщили нашему порталу в израильском турофисе в России, вчера «на заседании гос комиссии по борьбе с коронавирусом, было принято ключевое решение по открытию воздушных границ между Израилем и Грецией, Болгарией и Хорватией. Израильтяне, по возвращении из этих стран, не будут обязаны проходить 14-дневный карантин. На данный момент на обсуждении также находится возобновление регулярного авиасообщения с Кипром и Венгрией». Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник Посольства государства Израиль в РФ, отметил, что «принятое решение станет отправной точкой для возобновления международного туризма в Израиле». Между тем, израильский русскоязычный Девятый телеканал сегодня сообщает, что «Минздрав Израиля предупреждает, что в любом случае условием регистрации на рейс в аэропорту Бен Гурион будет отрицательный тест на коронавирус, сделанный в последние 72 часа перед вылетом. Тестирования в аэропорту Бен Гурион пока нет, и тесты для отъезжающих на сегодняшний день делают только в больнице «Адасса», и анализ с 72-часовым сроком получения результатов стоит более 600 шекелей ($177). Чтобы получить результаты быстрее, не в последний момент перед рейсом, придется раскошелиться на 900 шекелей ($265). Болгария и Хорватия готовы впускать израильтян с отрицательными тестами без карантина и повторного тестирования. Греция потребует повторно пройти тест по прибытии и ожидать результата в заранее заказанном гостиничном номере. Эта страна готова принимать не более 600 израильтян в неделю, и только в четырех местах — в Афинах, Салониках, на островах Крит и Корфу. Болгария, Хорватия и Греция признаны минздравом «зелеными» странами. Минздрав отменил для прилетающих из таких стран обязательный двухнедельный карантин — значит, по возвращении в страну изоляция туристам не потребуется. Список «зеленых» стран, открытых для израильских туристов, будет пересматриваться каждые две недели». В то же время телеканал «Кан 11» сообщает, что, «согласно опубликованной информации, до сих пор не сформулированы условия, на которых израильтяне смогут посещать Болгарию, Хорватию и Грецию. По сообщению "Кан 11", в Греции израильтяне смогут посетить ограниченное число населенных пунктов: Афины, Салоники, а также острова Крит и Корфу. Число туристов будет строго контролироваться. По некоторым сведениям, число туристов не превысит 600 человек в неделю. После прибытия в Грецию, турист будет обязан пройти проверку на коронавирус и находиться в карантине на протяжении двух дней до получения результатов». Между тем, стало известно, что уже в ближайшее время, после полного восстановления дипотношений, израильским туристам странет доступно еще одно прежде полностью закрытое для них популярное туристическое направление — ОАЭ. Как заявил сегодня на своей странице в Фейсбуке премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, «Объединенные Арабские Эмираты - одно из сильнейших и влиятельнейших государств в мире. Исторический мирный договор между нами включает полноценные дипломатические отношения, открытие посольств, обмен послами, многочисленные инвестиции, которые пойдут на пользу израильской экономике, туризм и авиасообщение, включая прямые рейсы между Тель-Авивом и Абу-Даби. Скоро это будет доступно для израильтян». Отметим также, что, согласно опубликованным сегодня официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 90472 заразившихся (+1739 за последние сутки). В настоящий момент заражены 23665 человек (+249). 66151 выздоровели после коронавируса (+1477), 657 заболевших умерли (+14). /TOURBUS.RU

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