Восстановлению делового туризма препятствуют закрытые границы и санитарные ограничения

По данным опроса АК «Аэроклуб», основными причинами затяжного процесса восстановления бизнес-туризма являются закрытые границы и ограничения на международные перелеты, а также внутренние ограничения в России и жесткие санитарно-эпидемиологические стандарты организации работы офисов, - сообщает наш специальный корреспондент.

Опросив представителей более 130 компаний с затратами на командировки свыше 20 млн рублей в год, аналитики убедились, что три названные причины играют наибольшую роль — 85, 67 и 46% опрошенных соответственно называют эти факторы в качестве «тормозов» восстановления делового туризма. В этой связи почти половина респондентов (47%) из крупнейших компаний, работающих на российском рынке, не планируют до конца лета возобновлять деловые поездки в прежнем объеме.

Более трети компаний (35%) объяснили приостановку командировочной активности оптимизацией расходов на поездки, а для трети игроков рынка решающую роль сыграл запрет на проведение массовых мероприятий.

«Если восстановление индивидуального туризма происходит за счет внутрироссийского рынка и подталкивается отложенным спросом со стороны тех, кто отправляется в отпуск, то компании не готовы брать на себя ответственность и рисковать здоровьем сотрудников, – отмечает Юлия Липатова, генеральный директор агентства делового туризма «Аэроклуб». – Восстановление индустрии может стать очень затяжным и тяжелым для отрасли».

Среди других причин, которые тормозят восстановление деловых поездок, в компаниях отмечают рост числа новых случаев заболевания в мире (29%), отсутствие вакцины и эффективных методов лечения коронавирусной инфекции (17%), а также то, что на объеме командировок сказываются изменения в тревел-политиках предприятий, учитывающие новые стандарты безопасности и системы управления рисками (14%).

Немаловажным, остается и психологический аспект – 8% представителей компаний отметили, что сотрудники не хотят или отказываются летать в командировки. В частности, и компании, и сотрудников беспокоят отсутствие контроля за соблюдением стандартов безопасности и гигиены в отелях (6%), аэропортах (4%) или авиалиниями (2%).

Увы, но прогнозы на восстановление делового туризма в полном объеме звучат не оптимистично: многие офисы по-прежнему закрыты, сотрудники переведены на удаленную работу до сентября, а в ряде международных компаний действует прямой запрет поездок, снятие которого возможно только на уровне глобального офиса.

Так, в 47% крупных компаний констатируют, что летом у них отправляются в командировки лишь единичные сотрудники, более трети (33%) говорят, что восстановление рынка возможно не раньше осени, а у 5% компаний запрет на командировки наложен и вовсе до конца года.

Вместе с тем аналитика сервиса «Biletix для бизнеса» показывает, что объем бронирований авиабилетов по России юридическими лицами с целью совершения командировок все же растет. По данным этого сервиса, в первые 10 дней августа количество бронирований командировок превысило прошлогодние показатели на 20%.

Одной из причин такого роста называют снижение стоимости перелетов по России: средний чек на деловые перелеты снизился в июле 2020 года с 11 569 до 8 582 рублей (на 26%). При этом, по сравнению с прошлым годом, значительно выросла доля деловой туристической активности в регионах: если в прошлом году доля вылетов в командировки из Москвы и Петербурга составляла 66%, то в текущем году – лишь 45%.

По оценкам экспертов Biletix, средний период пребывания в командировке сократился с 5 до 4 дней, а самыми популярными направлениями командировок летом 2020 года стали Москва, Екатеринбург, Петербург, Сочи и Краснодар.

/TOURBUS.RU