Costa Cruises возобновляет круизы с 6 сентября

Costa Cruises постепенно запускает круизное сообщение с 6 сентября, следуя решению итальянского правительства о возобновлении круизов и введению нового протокола безопасности, разработанного компанией Costа, - сообщили нам в пресс-службе компании.

Возобновление круизного сообщения будет постепенным. Первыми кораблями, которые отправятся в плавание, станут Costa Deliziosa и Costa Diadema. Круизы на Costa Deliziosa начнутся 6 сентября 2020 г. из города Триест. Лайнер будет выполнять еженедельные круизы по Греции. За ней последует Costa Diadema – с 19 сентября 2020 г. корабль будет совершать семидневные круизы по Западному Средиземноморью с выходом из Генуи с заходом в живописные уголки Италии и Мальты.

Далее поэтапно в эксплуатацию будут вводиться другие корабли флота.

С момента вступления в силу нового постановления итальянского правительства, Costa Cruises работает в тесном сотрудничестве с итальянскими властями и странами-направлениями судов, с местными учреждениями, а также итальянским классификационным обществом RINA, чтобы новые правила и протоколы исполнялись качественно и организованно.

Компания завершила внедрение протоколов на борту судов и на берегу, однако, вынуждена продлить паузу круизного сезона до 30 сентября 2020 г. Исключение составляют Costa Deliziosa (6, 13, 20, 27 сентября) и Costa Diadema (19 сентября). Подробная информация о маршрутах кораблей будет опубликована в ближайшее время. Партнёрам и клиентам компании, чьи круизы затрагивают данные изменения, предоставляются гарантии защиты от ущерба в соответствии законодательством в отношении чрезвычайной ситуации, - отметили также в компании.

Напомним, что в пресс-службе другой ведущей круизной компании MSC Cruises нам на днях сообщили, что она готовится к возможному возобновлению выполнения круизных маршрутов в Средиземноморье в ближайшее время.

Как отметили в компании, рестарт зависит от ситуации с распространением пандемии в регионе. В ожидании получения окончательных разрешений от органов власти, к запуску готовятся два судна – флагман MSC Grandiosa и MSC Magnifica. MSC Grandiosa будет осуществлять 8-дневные маршруты в Западном Средиземноморье, а MSC Magnifica – в Восточном. Точные даты возобновления круизов будут определены после получения указаний от соответствующих органов власти.

На начальном этапе возобновления работы два лайнера MSC Cruises, которые будут ходить в акватории Средиземного моря в течение текущего сезона, первоначально будут принимать только пассажиров, которые являются жителями стран Шенгенской зоны.

/TOURBUS.RU