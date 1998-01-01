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Все черноморские круизы на теплоходе "Князь Владимир", запланированные на этот год, отменены/ TUI Group сообщает о падении выручки на 98%/ Расписание аэроэкспрессов в Шереметьево изменится из-за ремонтных работ

Все черноморские круизы на теплоходе "Князь Владимир", запланированные на этот год, отменены

Все круизы из Сочи в Крым на теплоходе "Князь Владимир", запланированные на этот год, отменены, сообщает сегодня пресс-служба ООО "Черноморские круизы". "В связи с неясной ситуацией по снятию ограничительных мер, связанных с распространением короновирусной инфекции в регионах навигации лайнера "Князь Владимир", отменяются рейсы, запланированные на 2020 год", — говорится в сообщении компании.

Как отмечает пресс-служба, после карантина теплоход планировал пойти по круизному маршруту 19 июля между Краснодарским краем и Крымом, однако этого не произошло из-за отсутствия разрешения на выход теплохода в море от Роспотребнадзора. "Туристам, оплатившим, внесшим предоплату или забронировавшим туры на отмененные рейсы, будут предложены варианты переноса отдыха на 2021 год", — подчеркнули в компании.

Навигация круизного теплохода "Князь Владимир" в 2020 году должна была быть самой продолжительной с момента возобновления круизного сообщения на Черном море.

С 1 марта по 31 октября 2020 года судно должно было сделать 35 рейсов, но 22 марта этого года навигация была остановлена в связи с объявлением карантина губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. В конце июля губернатор продлил режим повышенной готовности до 21 августа.

TUI Group сообщает о падении выручки на 98%

TUI Group, крупнейший туроператор Европы, по итогам третьего финансового квартала отчиталась о чистом убытке, а также о падении выручки на 98,5%. Как сообщается в пресс-релизе TUI, чистый убыток за три месяца, завершившихся 30 июня, составил 1,424 млрд евро ($1,67 млрд) по сравнению с прибылью в 22,8 млн евро за аналогичный период 2019 года.

Квартальная выручка туроператора упала до 71,8 млн евро с 4,745 млрд евро годом ранее и оказалась значительно ниже прогноза четырех аналитиков, опрошенных FactSet, которые ожидали показатель на уровне 837,8 млн евро.

Убыток до налоговых и процентных выплат без учета изменений валютных курсов составил 1,1 млрд евро, что, в частности, объясняется приостановкой бизнеса на протяжении большей части отчетного периода. Объемы бронирования на текущий летний сезон упали на 81% по состоянию на 2 августа. TUI снизит предложение на зиму 2020-2021 гг. на 40% в соответствии с рекомендациями правительства в связи со снижением спроса.

Туроператор отметил, что дивиденды и программа обратного выкупа акций будут зависеть от условий предоставления госпомощи. На этой неделе компания сообщила о выделении ей дополнительного финансирования на сумму 1,2 млрд евро.

Расписание аэроэкспрессов в Шереметьево изменится из-за ремонтных работ

Расписание движения аэроэкспрессов Шереметьевского направления изменится 17-19 и 23 августа в связи с ремонтом пути, сообщил "Аэроэкспресс".

Так, 17, 18 и 19 августа будут отменены поезда, следующие в 20:05, 20:35, 21:05, 21:35, 22:05, 22:35 в аэропорт с Белорусского вокзала.

Также в эти даты будут отменены рейсы в 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15 и 23:45 в обратном направлении из Шереметьево.

Утром 23 августа отправление ряда аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево будет происходить только с Белорусского вокзала, а также со станций Савеловская и Окружная, отмечается в сообщении.

Перевозчик рекомендует пассажирам предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой и заранее прибывать в терминалы "Аэроэкспресса".

/TOURBUS.RU