Россия планирует возобновить полеты в страны СНГ с 1 сентября

Казахстан с 17 августа возобновляет международные полеты в некоторые страны, сообщила пресс-служба министерства индустрии инфраструктурного развития. "С 17 августа 2020 года поэтапно возобновляются международные полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию", — говорится в сообщении ведомства.

"Указанные страны поддерживают возобновление полетов с Казахстаном с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (термометрия, социальное дистанцирование, масочный режим, ПЦР тестирование)", — уточняет ведомство. "При этом, для выполнения полетов в Россию требуется разрешение российской стороны", — отмечается в пресс-релизе.

Между тем, как сообщил казахстанский национальный перевозчик Air Astana на своем сайте, компания возобновит прямые рейсы из Алма-Аты в Дубай с 17 августа. Планируется выполнять три рейса в неделю по понедельникам, средам и субботам.

Власти России и Армении также ведут переговоры об открытии границ и восстановлении авиасообщения в условиях эпидемии коронавируса. Об этом вчера рассказал СМИ вице-премьер страны Тигран Авинян. «Российская сторона выразила готовность на двустороннее открытие границы. МИД работает по этому вопросу. С Россией ведется работа о двустороннем открытии границы и дальнейшем регулировании», – приводит «Интерфакс» слова чиновника.

Также сообщается, что правительство Армении приняло решение снять ряд ограничений для туристов и пояснило порядок прохождения погранконтроля. В частности, устраняется запрет на прибытие в страну лиц, не являющихся гражданами Армении.



В свою очередь источники АТОР сообщают, что с большой долей вероятности Россия возобновит авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября. В России на правительственном уровне об этом могут объявить в 20-х числах августа.

Как отмечают эксперты, для рестарта рейсов в ближнее зарубежье есть несколько оснований. Во-первых, ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется, в сентябре планируется промышленный запуск вакцины от COVID-19. Во-вторых, эпидемиологическая ситуация в странах СНГ также нормализуется. К тому же эти страны теперь намерены покупать российскую вакцину. Также речь идет о восстановлении гуманитарных и деловых связей.

«По этим причинам Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Таджикистан, Армения изначально были в списке 30 стран, с которыми предлагал восстановить авиасообщение Минтранс РФ. Сейчас для рестарта полетов по этим направлениям есть предпосылки. Мы ждем открытия рейсов в эти страны с сентября», – заявил АТОРу осведомленный источник в авиаотрасли.

С открытием перелетов в Казахстан и Узбекистан у российских туристов появляются новые возможности по «разлетке» в страны Азии и Ближнего Востока, - добавили в АТОР.

/TOURBUS.RU