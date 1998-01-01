Эрмитаж анонсировал начало приема групп туристов

В опубликованном видеообращении руководитель Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что музей готов принимать тургруппы, пока речь идет лишь о небольших группах численностью не более пяти человек, а приоритет все равно останется за индивидуальными посетителями популярного музея, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

«Это будет дополнением к общему потоку, - подчеркнул он. - Посмотрим, насколько они будут мешать индивидуальным посетителям».

Свою позицию он обосновал тем, что благодаря введению ограничений в настоящее время достигнута оптимальная посещаемость музейного учреждения. «Мы наблюдаем в залах практически идеальную обстановку, когда почти столько народу в каждый момент, сколько и должно быть, – сказал он в видеообращении к посетителям. – Тех громадных толп, которые бывали прежде в это время, наверное, не будет - мы постараемся не допускать. Для этого будут продуманы разные схемы работы музея».

Вместе с тем Михаил Пиотровский объявил о том, что вскоре Эрмитаж возобновит прием школьников на ежедневной бесплатной основе: на первых порах их количество будет квотироваться в соответствии с ситуацией.

В настоящее время учащиеся могут побывать в музее бесплатно лишь в третий четверг месяца, вместе со студентами и многодетными семьями. Однако, когда конкретно вступит в действие эта норма, он не сообщил.

Ситуацию с экскурсионным обслуживанием в Петербурге эксперты считают не соответствующей ситуации. «Сохранение запрета Роспотребнадзора на работу музеев с туроператорами вызывает недоумение: несмотря на то, что деятельность туризма разрешена, фактически мы лишены возможности вести ее нормально, - говорит по этому поводу исполнительный директор компании «Невские сезоны» Кирилл Соколов. – Ведь очевидно, что в Петербурге без музеев культурно-познавательный туризм невозможен». Поддерживает эту точку зрения и руководитель группы компаний «Серебряное кольцо» Анна Лупинова. «Непонятно, какая разница между тем, придет ли турист в музей самостоятельно или его приведет организатор поездки», - говорит она.

С учетом мнения турбизнеса, Комитет по развитию туризма Петербурга направил «наверх» письмо, в котором предлагает допустить проведение экскурсий для групп от 5 до 15 человек и прием туристско-экскурсионных групп, а также возобновить реализацию соглашений с туристическими компаниями.

«Туроператоры заранее проинформируют посетителей о необходимости соблюдения требований музеев, обеспечат гостей средствами индивидуальной защиты и будут иметь возможность влиять на нагрузку и лимиты приема посетителей, - говорится в письме, подписанном главой ведомства Сергеем Корнеевым. - В конечном счете это максимально обезопасит всех участников процесса».

Интересно, что в отсутствии обычных автобусных экскурсий по городу автобусные экскурсии по модели hop on hop off в Петербурге уже «поехали»: машины оператора City Sightseeing выведены на маршрут и, как показывает практика, пользуются спросом у гостей города.

/TOURBUS.RU