В Финляндии ждут россиян, но раньше середины сентября границу не откроют

По данным финской стороны, в июле 2020 года через расположенные в Юго-Восточной Финляндии международные автомобильные пункты пропуска (МАПП) проследовало всего около 17 тыс. человек, включая, в первую очередь, водителей грузовых автомобилей, а также тех, кто имеет право на пересечение границы, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе.

Однако это, по сравнению с результатами 2019-го, лишь капля в море, поскольку тогда между Россией и Финляндией было совершено 3,962 млн поездок (по сравнению с 2018 годом этот показатель вырос на 7,9%). В 2020-м после 19 марта, когда граница была закрыта, туризм между странами фактически прекратился и, с учетом ситуации, кордон останется непроходимым по крайне мере до середины сентября.

Это, в частности, связано с тем, что показатель заболеваемости коронавирусом в России по-прежнему примерно в 6 раз превышает тот уровень, который считают приемлемым в Стране Суоми (не более восьми случаев заражения на 100 тыс. человек населения).

Что и ведет к большим сложностям не только в России, но и в Финляндии. Например, из-за отсутствия русских туристов убытки несут многие предприниматели, бизнес которых ранее был ориентирован на гостей из РФ.

Например, владельцы торговой сети Disas Fish, торгующей, в основном, рыбной продукцией, заявляют о том, что из-за отсутствия туристов из России продажи свежей рыбы упали в 5-6 раз, и если один из наиболее популярных у них магазинов в Лаппеенранте ранее продавал по 3 тонны красной рыбы в день, теперь реализуется всего 500 кг.

По словам руководителя магазина одежды Moda Kids в ТЦ «Галерея» в Лаппеенранте Алены Сыровой, если до карантина у него были очень хорошие продажи, то после закрытия границ «в общей сложности продажи упали на 60-70%, а многие местные магазины одежды закрылись». «Причина этого в том, что до 90% наших постоянных клиентов приезжали из России, а 80% из них - жители Петербурга», - пояснила она.

«Выездной туризм в Европу фактически остановлен уже пять месяцев и, увы, пока вероятность открытия границ со странами ЕС в ближайшее время минимальна, - констатирует глава компании «Леон элит тревел» Жанна Ямпольская. – Соответственно, огромные убытки несут предприниматели по обе стороны границы: процветавший ранее в Петербурге бизнес по организации краткосрочных туров в Финляндию, к примеру, на нуле. Восстановиться он может быстро, так как интерес к поездкам в страну Суоми в городе на Неве есть всегда. Однако будущее открытия границ пока туманно…».

Финляндия, в частности, пересматривает список «разрешенных» стран раз в две недели, но в последнее время он не растет, а по причине возрастания количества заболеваний в ряде государств даже сокращается. И вероятность попадания России в «зеленую» зону пока, увы, минимальна.

/TOURBUS.RU