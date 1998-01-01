Российские туристы смогут получить многоразовые двухлетние болгарские визы

С начала года число иностранных туристов в Болгарии сократилось на 60%

Граждане России, которые на законных основаниях использовали болгарские визы в предыдущие годы и не нарушали сроки пребывания, смогут получить многократные визы на срок до двух лет, сообщает портал Bg Tourism.

«Выдача двухлетних виз позволит российским туристам отправиться на курорты страны в течение последующих 24 месяцев, и это окажет большую поддержку не только путешественникам, но и турбизнесу, который планирует туры на лето и зиму», — пишет портал со ссылкой на МИД Болгарии.

В министерстве отметили, что для граждан РФ ежегодно принимаются меры по упрощению процедуры получения виз в Болгарию. Так, россиянам, использовавшим шенгенскую, румынскую, хорватскую и кипрскую визы по прямому назначению, могут быть выданы многократные болгарские визы на срок до 12 месяцев. Использование многократных виз в эти страны позволяет оформить визу в Болгарию на срок до трех лет.

Виза в Болгарию не требуется для владельцев действующей долгосрочной шенгенской визы или вида на жительство, а также визы, выданной Швейцарией и Лихтенштейном.

Между тем, в МИД Болгарии сообщили, что в соответствии с правилами ЕС республика не может принять единоличного решения об облегчении условий въезда граждан из какой-либо страны, в том числе, открыть в одностороннем порядке границы.

«На данный момент граждан Российской Федерации нет ни в списке Совета ЕС, ни в приказе министра здравоохранения от 31 июля 2020 года», — пояснили в министерстве.

В то же время, как сообщает наш корреспондент, из-за пандемии в Болгарии с начала года число иностранных туристов сократилось на 60%. Об этом сообщила 6 августа вице-премьер и министр туризма Марияна Николова в Пловдиве. По ее словам, на побережье Черного моря сейчас забронировано 70 тыс мест для гостей из Турции, Израиля, Молдовы и Беларуси, но необходимо принять меры для их прибытия.

Вице-премьер также раскритиковала нынешнюю модель развития болгарского туризма. «Мы не можем представлять себя как страну, где есть только летний и зимний туризм. Мы должны представлять себя как круглогодичное направление», – заявила министр Николова.

Тем временем в курортном комплексе Албена на северном побережье Черного моря приступили к поэтапному закрытию отелей из-за уменьшающегося числа туристов. Седьмого августа Германия – один из самых важных для болгарского туризма рынков, объявила северное побережье Черного моря Болгарии опасным направлением - несмотря на то, что эпидемическая обстановка в Албене спокойная и данных о заразившихся коронавирусом туристах не поступало.

На позапрошлой неделе, уточняет Болгарское национальное радио, гостями комплекса были 8 тыс человек, на прошлой – около 6, 5 тыс.

Неважно обстоят дела и на другом крупнейшем курорте Болгарии – Солнечном береге. Из-за отмены чартеров и отсутствия достаточного количества бронирований до конца сезона большинство отелей там планирует закрыться к 10 сентября, сообщила в эфире болгарского радио представитель Союза собственников гостиниц. Из-за нерентабельности некоторые отели в этом сезоне работали лишь две недели, добавила она. В настоящий момент на курорте отдыхает только небольшое количество туристов из Германии, Польши и Украины.

/TOURBUS.RU