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При въезде в Дубай туристы должны предъявить справку об отсутствии коронавируса/ Таиланд может не «открыться» до 2021 года/ АZUR air начал полеты по маршруту Красноярск — Ростов-на-Дону — Анталья

При въезде в Дубай туристы должны предъявить справку об отсутствии коронавируса

Все туристы, планирующие поездку в Дубай, должны предъявить перед посадкой на рейс справку об отрицательном тесте на коронавирус сообщает сервис бронирования туристических услуг Destinations of the World (DOTW). "ПЦР-тест обязателен для всех пассажиров, прибывающих в Дубай из любого пункта назначения, включая транзитные рейсы. Отрицательный сертификат теста ПЦР на COVID-19 необходимо иметь при себе, чтобы быть принятыми на рейс. Сделать тест нужно максимум за 96 часов до вылета. От сдачи тестов освобождаются только дети до 12 лет и лица с серьезными заболеваниями", — пояснили в компании.

Как отмечает DOTW, если на территории страны отправления есть лаборатория, где можно пройти тестирование на COVID-19, аккредитованная властями ОАЭ, то пассажиру следует предъявить сертификат, выданный ею. Если нет, то принимаются сертификаты лабораторий, аккредитованных властями страны отправления.

"Если у туристов температура или другие симптомы COVID-19, то по прибытии необходимо будет пройти еще один ПЦР-тест. В этом случае туристы должны оставаться в отеле до тех пор, пока не будет получен результат теста", — подчеркнули в DOTW.

Таиланд может не «открыться» до 2021 года

В Туристическом управлении Таиланда (ТАТ) заявили, что границы страны могут остаться закрытыми для туристов вплоть до 2021 года, поскольку власти королевства опасаются нового витка пандемии в результате завоза коронавируса, сообщает портал TTG Asia.

«Заместитель руководителя ТАТ Чаттан Кунджара На Аюдхья отметил, что пока нет никакой информации о сроках открытия границ Таиланда. По его словам, власти королевства очень осторожно подходят к этому вопросу, и нет никаких предпосылок к открытию страны для иностранных туристов в этом году», — пишет издание.

Власти Таиланда также приостановили переговоры о создании безопасных «туристических коридоров» из-за выявления новых случаев заражения коронавирусом в странах, которые, казалось бы, побороли пандемию, например, Вьетнаме.

Между тем, Таиланд постепенно расширяет перечень категорий граждан, которые могут посетить страну. Среди них – дипломаты, представители ООН, командированные, а также иностранцы, прибывающие на выставки и в рамках оздоровительных туров, при этом им придется пройти 14-дневный карантин.

«Также обсуждаются планы по созданию локальных «туристических коридоров», когда туристы из ряда стран, выбранных правительством, могут отправиться на 30-дневный отдых, например, на Пхукет или Самуи. Но пока власти следят за обстановкой среди тех групп, которым уже разрешен въезд», — сказал г-н Аюдхья.

АZUR air начал полеты по маршруту Красноярск — Ростов-на-Дону — Анталья

Самолет авиакомпании AZUR air с туристами вылетел из Красноярска в Анталью через Ростов-на-Дону впервые после снятия ограничений на авиасообщение между Россией и Турцией, введенных из-за COVID-19, сообщает пресс-служба аэропорта Красноярска.

"Рейс авиакомпании выполняется по маршруту Красноярск — Ростов-на-Дону — Анталья. 158 пассажиров первого рейса вылетели из Красноярска в 5:05 местного времени", — говорится в сообщении.

До конца августа из аэропорта Красноярск планируется выполнить 12 чартерных рейсов в Анталью тремя авиакомпаниями через Москву и Ростов-на-Дону на воздушных судах Boeing 737, 757, 767.

Как сообщалось ранее, 1 августа Россия возобновила сообщение с Турцией из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

/TOURBUS.RU