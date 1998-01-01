На рейсах из России в Турцию введены ограничения на провоз ручного багажа

Ограничения по провозу ручной клади на рейсах в Турцию введены по требованию турецких властей, - сообщает «Интерфакс».

По сообщениям информагентства, авиакомпании после возобновления авиасообщения с курортами Турции изменили требования к ручной клади пассажиров. Теперь пассажир на рейсах в эту страну может взять с собой в ручную кладь только дамскую сумку, мужской портфель (барсетка), средства гигиены для ребенка и детское питание, ноутбук в сумке. Трости, зонты, фото- и видеоаппаратуру, небольшие чемоданы и сумки весом не более 5 кг, ранее разрешавшиеся к провозу в салоне самолета, теперь предлагают сдать в багаж. Нарушение этих правил может послужить причиной для отказа пассажиру в перевозке.

Новые правила ввели практические все авиакомпании, выполняющие регулярные и чартерные рейсы на турецкие курорты – Turkish Airlines, S7, «Уральские авиалинии», «Россия», Royal Flight, Azur Air и другие. Правда, в колл-центре «Аэрофлота» сообщили, что перевозят багаж пассажиров на турецкие курорты по старым правилам.

Авиакомпания Turkish Airlines сообщает, что новые правила введены временно, чтобы позволить пассажирам сохранять социальную дистанцию и сократить передвижения по салону самолета. Перевозчик предлагает пассажирам, у которых больше одного предмета ручной клади, сдать лишний в багаж бесплатно. При этом его вес не должен превышать 8 кг, а вес сумки, которая берется в салон – 4 кг.

«Министерство транспорта Турции еще в июне выпустило циркуляр, в соответствии с которым авиакомпании должны ограничить провоз багажа в салоне для профилактики распространения коронавируса. Цель этих правил – сделать так, чтобы пассажиры меньше толпились в проходе самолета, загружая багаж на полки над креслами, и меньше контактировали в связи с этим друг с другом и бортпроводниками», — сообщила руководитель пресс-службы туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

В Coral Travel также подчеркнули, что в соответствии с требованиями турецких властей пассажирам необходимо использовать маску во время нахождения в аэропорту и в течение всего рейса.

«Ограничительные меры для выполнения полетов были инициированы министерством транспорта Турции, их выполнение является обязательными для перевозчиков при полетах в эту страну. Требования российского законодательства на перевозку ручной клади и багажа распространяются только на полеты внутри страны, при международной перевозке они не действуют», — пояснили, в свою очередь, в компании «TUI Россия».

В то же время АТОР, со ссылкой на своего корреспондента, вылетавшего в Анталью, сообщает, что в аэропорту Домодедово туристам говорят, что по требованию турецкой стороны ручная кладь, кроме женских сумочек, мужских портфелей и сумок для ноутбуков в салон не пропускается. В реальности же не пропускают только крупногабаритную ручную кладь, а спортивные рюкзаки все же иногда допускаются.

Главный редактор проекта «Туту Сюжеты» Тимура Юсупова, который также путешествовал на одном из первых рейсов в Стамбул, в свою очередь рассказал: «Изначально авиакомпания «Победа», которая выполняла рейс, прислала пассажирам письмо о том, что на борт пустят только с ноутбуком, женской сумочкой или мужским портфелем. Предупреждали, что все остальные вещи, даже если они проходят по нормам, придется сдать в багаж. Однако на практике в самолет (и туда, и обратно) пускали и с рюкзаками, если они помещались в калибратор «Победы».

Что касается контроля в Турции, то первые отдыхающие отмечают, что никто на границе и таможне не обращает никакого внимания на габариты ручной клади прибывших пассажиров.

/TOURBUS.RU