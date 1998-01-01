Новости UNWTO: туристические направления начинают медленно оживать Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) опубликовала исследование темпов возвращения к «нормальному туризму» в различных регионах мира

Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) опубликовала аналитический доклад, который показывает, что почти 40% туристических направлений по всему миру в настоящее время ослабили ограничения, введенные ранее в ответ на пандемию COVID-19. Как отмечается в докладе, с самого начала пандемии коронавируса UNWTO отслеживало глобальные меры реагирования на кризис. Последний июльский отчет показывает, что уже имеется более 20% направлений, где ограничения на поездки были смягчены к 15 июня, и еще в 3процентах напраправлений смягчения прошли еще 15 мая. Эти данные подтверждают тенденцию к медленной, но непрерывной адаптации и перезапуску международного туризма, - отмечается в докладе. В отчете также упоминается, что из 87 направлений, которые в настоящее время сняли ограничения на поездки, только четыре полностью сняли все ограничения. Между тем, оставшиеся 83 ослабили определенные ограничения, сохранив при этом некоторые меры, такие как частичное закрытие границ. Кроме того, последнее издание отчета об ограничениях на поездки UNWTO показывает, что почти 115 направлений (53% всех направлений в мире) по-прежнему полностью закрыто для туризма. Как отмечает в этой связи Зураб Пололикашвили, генеральный секретарь UNWTO, “Возобновление туризма должно быть ответственным, чтобы защитить здоровье население стран, при этом поддерживая бизнес и давая представителям туротрасли средства к существованию. По мере того, как турнаправления продолжают снимать ограничения на поездки, важно также расширять международное сотрудничество, с тем, чтобы глобальный туризм смог вновь завоевать доверие людей. Это послужит важной основой адаптации к новой реальности”. Согласно отчету UNWTO, направления с самой большой зависимостью от туризма быстрее снимают ограничения на поездки. В нем поясняется, что из 87 направлений, в которых недавно были отменены ограничения, 20 - это малые островные развивающиеся государства, многие из которых зависят от туризма . В отчете также говорится, что около половины всех направлений, в которых были отменены ограничения, находятся в Европе, что подтверждает ведущую роль континента в “ответственном возобновлении туризма”. В отчете также проанализировано, что из 115 направлений, которые продолжают закрывать границы и ограничивают въезд международных туристов, большинство (88) держат свои границы полностью закрытыми для международного туризма уже более трех месяцев. /TOURBUS.RU

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