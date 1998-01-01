В Петербурге туристов позовут в Почтовый квартал

В новом туристическом пространстве рядом с Мариинским театром появятся концертный зал, рестораны и музеи

Проект по модернизации Почтового квартала в исторической части Петербурга и созданию нового городского общественного пространства со зданием Главпочтамта в качестве центрального предполагается реализовать в течение ближайших 4,5-5 лет. При этом в качестве одной из самых главных категорий посетителей видят туристов.

Его реализация станет возможна благодаря подписанному на днях в Смольном соглашению о сотрудничестве между властями Петербурга и АО «Почта России» по вопросу развития территории, ограниченной Ново-Адмиралтейским каналом, набережной реки Мойки, Большой Морской улицей, Исаакиевской площадью и Галерной улицей.

По предварительным оценкам, проект Почтового квартала потребует инвестиций в размере от 6 до 8 млрд рублей, а реализовывать его совместными усилиями намерены власти города, «Почта России» и Мариинский театр.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, новое общественное пространство станет любимым местом не только для горожан, но и для туристов. «Благодаря проекту развития Почтового квартала мы выполним важнейшую задачу - дадим историческим зданиям новую жизнь и создадим пример комфортной городской среды», - пояснил он.

В реализации идеи будет участвовать художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев — он предложил создать музыкальную зону, которая не будет похожа на театр и станет содержать массу развлекательных возможностей, одновременно сохранив дух Главпочтамта и его основные функции.

В свою очередь, председатель правления АО «Почта России» Максим Акимов назвал проект одним из флагманских для компании. «Мы готовы инвестировать в него большие ресурсы», - сказал он, отметив, что в Почтовом квартале появятся офисный центр, арт-галерея, музейное пространство, концертный зал и центр современного искусства. Проект квартала предусматривает реконструкцию территории между Исаакиевским собором и Новой Голландией вдоль Конногвардейского бульвара.

В этом квартале находятся знаменитый петербургский Главпочтамт, Дворец культуры работников связи и дом-усадьба Ломоносова.

В настоящее время, по оценке Александра Беглова, многие здания внутри квартала со временем обветшали и находятся в плохом состоянии, и поэтому для приведения их надлежащий вид потребуются время и солидные инвестиции.

Предварительная концепция проекта подготовлена архитектурными бюро Kleinewelt architekten и Habidatum, а также инвестиционно-девелоперской компанией MR Group. Общая идея предполагает комплексное развитие территории с наличием нескольких «якорей». Среди них называют Главпочтамт (в нем по преложению Гергиева может появиться аналог лондонского «Альберт-Холла»), гастрономическое пространство в проходных дворах Почтамтской улицы, где «можно будет выпить шампанского до спектакля или после», музей современного искусства (его предполагают разместить в ДК работников связи) и Политехнический музей, под который займут дом-усадьбу Ломоносова.

/TOURBUS.RU